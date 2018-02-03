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Юна українська тенісистка виграла другий професійний титул

Субота, 3 лютого 2018, 09:54
Юна українська тенісистка виграла другий професійний титул

15-річна українка Марта Костюк стала переможницею турніру ITF Womens Circuit в Австралії з призовим фондом у 60 тис. доларів.

Як повідомляє "Большой теннис Украины", у Caterpillar Burnie International, який тривав з 28 січня до 3 лютого, Костюк обіграла Вікторію Голубич зі Швейцарії 6:4, 6:3. 

Титул у Бьорні став для Костюк другим на професійному рівні і найсуттєвішим  - у кар'єрі. Минулоріч юна українка стала наймолодшою тенісисткою України, яка перемагала на турнірі ITF, вигравши титул на 25-тисячнику в Угорщині. Костюк може стати найбільш юною тенісисткою у Топ-200.

Як відомо, у 2017 році Костюк виграла юніорський Australian Open.

Цьогоріч Костюк пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії разом з першою ракеткою України Еліною Світоліною. У поєдинку третього раунду Світоліна обіграла Костюк

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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