Юна українська тенісистка виграла другий професійний титул

15-річна українка Марта Костюк стала переможницею турніру ITF Womens Circuit в Австралії з призовим фондом у 60 тис. доларів.

Як повідомляє "Большой теннис Украины", у Caterpillar Burnie International, який тривав з 28 січня до 3 лютого, Костюк обіграла Вікторію Голубич зі Швейцарії 6:4, 6:3.



Титул у Бьорні став для Костюк другим на професійному рівні і найсуттєвішим - у кар'єрі. Минулоріч юна українка стала наймолодшою тенісисткою України, яка перемагала на турнірі ITF, вигравши титул на 25-тисячнику в Угорщині. Костюк може стати найбільш юною тенісисткою у Топ-200.

Неймовірна перемога!



Вітаємо юну українку Марту Костюк зі здобуттям другого професійного титулу в її кар’єрі – чемпіонки ITF Womens Circuit.



Пишаємося тобою, Марто! pic.twitter.com/7Scx2Bfnc8 — Петро Порошенко (@poroshenko) February 3, 2018

Як відомо, у 2017 році Костюк виграла юніорський Australian Open.

Цьогоріч Костюк пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії разом з першою ракеткою України Еліною Світоліною. У поєдинку третього раунду Світоліна обіграла Костюк.