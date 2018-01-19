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Світоліна обіграла Костюк у третьому раунді Australian Open

П'ятниця, 19 січня 2018, 05:10

У матчі третього кола тенісного турніру Australian Open з призовим фондом у 55 мільйонів австралійських доларів Еліна Світоліна перемогла Марту Костюк.

Рахунок у поєдинку - 6:2, 6:2 на користь четвертої ракетки світу.

Світоліна виграла в 2 партіях
Світоліна виграла в 2 партіях
btu.org.ua

Зазначимо, що до основної сітки турніру Костюк потрапила через кваліфікацію.

Як відомо, у матчі першого кола українка виграла у китаянки Шуай Пен з рахунком 6:2, 6:2, а у другому - була сильнішою за австралійку Олівію Роговську (6:3, 7:5).

Нагадаємо, що у 2017 році Марта виграла юніорський Australian Open.

Світоліна уперше в кар'єрі вийшла до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Австралії.

Олексій Павлиш, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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