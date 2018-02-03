Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Екс-чиновника" окупованого Криму арештували на місяць

Субота, 3 лютого 2018, 12:16
Екс-чиновника окупованого Криму арештували на місяць
Фото СБУ

Колишньому "заступнику міністра спорту" самопроголошеної Ради міністрів окупаційної влади Криму обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 1 місяць.

Про це повідомляє в суботу прокуратура Криму.

"Щойно Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та обрав колишньому "заступнику міністра спорту" у псевдо уряді Аксьонова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, якому до цього було повідомлено про підозру у державній зраді", - написав у Facebook заступник прокурора Криму Олександр Удовиченко.

Як відомо, 2 лютого 2018 року контррозвідники Служби безпеки затримали на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим колишнього заступника міністра спорту самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська зазначила, що вказаний чоловік їхав на материкову Україну, щоб отримати біометричний паспорт.

Слідчі Головного управління СБ України в АР Крим відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Останні новини
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
Усі новини...
Реклама: