"Екс-чиновника" окупованого Криму арештували на місяць

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Субота, 3 лютого 2018, 13:16
Фото СБУ

Колишньому "заступнику міністра спорту" самопроголошеної Ради міністрів окупаційної влади Криму обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 1 місяць.

Про це повідомляє в суботу прокуратура Криму.

"Щойно Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та обрав колишньому "заступнику міністра спорту" у псевдо уряді Аксьонова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, якому до цього було повідомлено про підозру у державній зраді", - написав у Facebook заступник прокурора Криму Олександр Удовиченко.

Як відомо, 2 лютого 2018 року контррозвідники Служби безпеки затримали на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим колишнього заступника міністра спорту самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська зазначила, що вказаний чоловік їхав на материкову Україну, щоб отримати біометричний паспорт.

Слідчі Головного управління СБ України в АР Крим відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Українська правда
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