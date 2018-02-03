"Екс-чиновника" окупованого Криму арештували на місяць

Колишньому "заступнику міністра спорту" самопроголошеної Ради міністрів окупаційної влади Криму обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 1 місяць.

Про це повідомляє в суботу прокуратура Криму.

"Щойно Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та обрав колишньому "заступнику міністра спорту" у псевдо уряді Аксьонова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, якому до цього було повідомлено про підозру у державній зраді", - написав у Facebook заступник прокурора Криму Олександр Удовиченко.

Як відомо, 2 лютого 2018 року контррозвідники Служби безпеки затримали на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим колишнього заступника міністра спорту самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська зазначила, що вказаний чоловік їхав на материкову Україну, щоб отримати біометричний паспорт.

Слідчі Головного управління СБ України в АР Крим відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.