На кордоні з Польщею блокують пункти пропуску "Рава-Руська" і "Ягодин" - ДФС

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Субота, 3 лютого 2018, 14:43

Станом на 13:00 протестна акція перед пунктом пропуску "Шегині – Медика" на українсько-польському кордоні завершилася.

Про це 3 лютого повідомили в управлінні Львівської митниці ДФС. 

"Рух транспортних засобів повністю відновлено, пункт пропуску працює у штатному режимі", - заявили у відомстві. 

Також митники зазначили, що акція перед пунктом пропуску "Рава-Руська - Гребенне" триває.

Окрім того в управлінні ДФС у Волинській області повідомили, що з 9:45 на відстані 1 км до митного пункту "Ягодин" відбувається перекриття дороги мирною акцією протесту.

"Через зміни в оподаткуванні товарів, що переміщуються через кордон, які набрали чинності з 1 січня 2018 року, близько 35 громадян перекрили дорогу в с.Старовойтове Любомльського району. Активісти рухаються колоною по пішохідному переходу. На мітингу присутні 3 екіпажі співробітників Нацполіції. ... Рух транспортних засобів тимчасово сповільнено", - повідомили у ДФС.

Керівництво Львівської та Волинської митниці ДФС просить громадян, які планують подорожі за кордон, врахувати цю інформацію та обирати для переміщення інші пункти пропуску зокрема: "Краковець- Корчова", "Грушів- Будомеж", "Угрині-Долгобичув", "Смільниця-Кросценко".

У пресс-службі МВС повідомили, що правоохоронці забезпечували правопорядок під час протестних акцій біля трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею. 

"Блокування руху транспортних засобів на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин біля с.Старовойтове на Волині біля ПП "Ягодин", розпочалося о 9:40, участь у блокуванні брали 30 осіб. Близько 10:20 був перекритий рух транспорту поблизу ПП "Шегині", де 12 осіб безперервно переходили через пішохідний перехід у с.Шегині. Близько 13:00  блокування завершилося і рух автотранспорту був відновлений", - зазначили у МВС. 

Об 11:03 у с.Рата біля ПП "Рава-Руська" рух транспорту перекрили 40 осіб, перекриття завершилося о 15:00. У с.Наконечне біля ПП "Краковець" блокування розпочалось о 13:20 і завершилося близько 14:00. 

"Правоохоронці підтримували діалог з протестуючими, щоб уникнути конфлікту між ними і людьми, які хочуть перетнути кордон", - йдеться у повідомленні відомства. 

Як відомо, зранку 3 лютого дорогу до пунктів пропуску у Львівській області на кордоні з Польщею - Рава-Руська та Шегині заблокували учасники акції протесту.

Українська правда 

Теми: кордон Польща Фіскальна служба
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