"Через зміни в оподаткуванні товарів, що переміщуються через кордон, які набрали чинності з 1 січня 2018 року, близько 35 громадян перекрили дорогу в с.Старовойтове Любомльського району. Активісти рухаються колоною по пішохідному переходу. На мітингу присутні 3 екіпажі співробітників Нацполіції. ... Рух транспортних засобів тимчасово сповільнено", - повідомили у ДФС.

Керівництво Львівської та Волинської митниці ДФС просить громадян, які планують подорожі за кордон, врахувати цю інформацію та обирати для переміщення інші пункти пропуску зокрема: "Краковець- Корчова", "Грушів- Будомеж", "Угрині-Долгобичув", "Смільниця-Кросценко".

У пресс-службі МВС повідомили , що правоохоронці забезпечували правопорядок під час протестних акцій біля трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

"Блокування руху транспортних засобів на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин біля с.Старовойтове на Волині біля ПП "Ягодин", розпочалося о 9:40, участь у блокуванні брали 30 осіб. Близько 10:20 був перекритий рух транспорту поблизу ПП "Шегині", де 12 осіб безперервно переходили через пішохідний перехід у с.Шегині. Близько 13:00 блокування завершилося і рух автотранспорту був відновлений", - зазначили у МВС. Об 11:03 у с.Рата біля ПП "Рава-Руська" рух транспорту перекрили 40 осіб, перекриття завершилося о 15:00. У с.Наконечне біля ПП "Краковець" блокування розпочалось о 13:20 і завершилося близько 14:00. "Правоохоронці підтримували діалог з протестуючими, щоб уникнути конфлікту між ними і людьми, які хочуть перетнути кордон", - йдеться у повідомленні відомства.