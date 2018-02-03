У Львівській області пункти пропуску у Раві-Руській та у Шегинях на українсько-польському кордоні заблокували учасники акції протесту.

Про це повідомляє видання "Вголос" з посиланням на речницю патрульної поліції Львівщини Катерину Рибій.

Зокрема, у Рава-Руській близько 30 осіб блокують рух автівок перед пунктом пропуску через кордон, обіцяючи пропускати один автомобіль кожні 15 хвилин.

Фото - FB Igor Zinkevych

У Рава-Руській блокують проїзд у напрямку пункту пропуску. Фото - "Вголос"

Також протестувальники - 15-20 осіб - близько 10:20 перекрили рух до кордону у Шегинях, обіцяючи пропускати 3-4 авто щоп'ятнадцять хвилин.

Як зазначає видання, учасники мітингів планують блокувати кордон протягом усього дня.

Як зазначив у коментарі УП помічник глави Держприкордонслужби Олег Слободян, блокування під'їздів до пунктів пропуску пов'язане зі змінами у митному законодавстві.

"Акції проходять біля пунктів пропуску... Обмежень у роботі пунктів пропуску немає, наразі ПП працюють у штатному режимі, рух транспорту є, в міру того, як учасники акції пропускають машини до пунктів контролю. Скупчення машин також є", - зазначив Слободян та додав, що точну кількість авто у чергах на пунктах пропуску наразі у ДПСУ назвати не можуть.

У "Шегинях" учасники акції почали блокувати проїзд близько 10:20. Фото - "Вголос"

Ввечері 30 січня у Раві-Руській рух у напрямку кордону також було заблоковано: тоді повідомлялося, що на пункт пропуску прибули працівники СБУ і завертають автомобілі із товаром назад до Польщі.

За інформацію Львівської ДФС, блокування кордону учасники акції припинили опівночі. Тоді ж голова Львівської ОДА Олег Синютка заявив, що у блокуванні пункту-пропуску у Раві-Руській винні місцеві митники.

Як відомо, 10 січня на кордоні з Польщею блокували три дороги через податкові зміни.

Нові правила безмитного ввезення товарів у ручному чи супроводжуваному багажі набрали чинності з 1 січня. Зокрема, вартість таких товарів обмежується 500 євро (в аеропортах – до 1000 євро) та вагою до 50 кг для тих, хто був відсутній в Україні більше доби і в'їжджає в країну не частіше за один раз впродовж 72 годин.

Українська правда