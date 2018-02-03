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На Десятинці затримали чоловіка: сплутали тубус з димовою шашкою

Субота, 3 лютого 2018, 14:28

На Десятинці під час акції проти храму УПЦ МП поліція затримала та відпустила чоловіка, підозрюючи, що при собі у натовпі він має димову шашку, яку може застосувати. 

Про це повідомляє кореспондент УП з місця події.

Згодом, розібравшись, що у затриманого - не димова шашка, а тубус з документами, правоохоронці відпустили чоловіка. 

Наразі ситуація біля Десятинної церкви спокійна. Літургія у каплиці УПЦ МП  триває. Представники храму варять на прилеглій території гречану кашу та пригощають усіх бажаючих. Проведення церковних заходів учасники протестної акції намагаються "заглушити", вмикаючи музику. 

Активісти з націоналістичних організацій, які спершу були присутні на Десятинці, пішли. Наразі там лишаються кияни, які вимагають демонтувати храм УПЦ МП. 

Серед присутніх на акції були і лишаються учасники АТО, активісти, блогери, архітектори та музиканти, зокрема Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК) та Андрій Хливнюк (Бумбокс). 

 
 
 
 
усі фото - ельдар Сарахман 

Більше про історію Десятинної церкви читайте у матеріалі Історичної правди "Міфи і правда про Десятинну церкву"

Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київцеркваакціїполіція
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