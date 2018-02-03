На Десятинці затримали чоловіка: сплутали тубус з димовою шашкою

На Десятинці під час акції проти храму УПЦ МП поліція затримала та відпустила чоловіка, підозрюючи, що при собі у натовпі він має димову шашку, яку може застосувати.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця події.

Згодом, розібравшись, що у затриманого - не димова шашка, а тубус з документами, правоохоронці відпустили чоловіка.

Наразі ситуація біля Десятинної церкви спокійна. Літургія у каплиці УПЦ МП триває. Представники храму варять на прилеглій території гречану кашу та пригощають усіх бажаючих. Проведення церковних заходів учасники протестної акції намагаються "заглушити", вмикаючи музику.

Активісти з націоналістичних організацій, які спершу були присутні на Десятинці, пішли. Наразі там лишаються кияни, які вимагають демонтувати храм УПЦ МП.

Серед присутніх на акції були і лишаються учасники АТО, активісти, блогери, архітектори та музиканти, зокрема Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК) та Андрій Хливнюк (Бумбокс).

усі фото - ельдар Сарахман

Більше про історію Десятинної церкви читайте у матеріалі Історичної правди "Міфи і правда про Десятинну церкву"

Ельдар Сарахман, УП