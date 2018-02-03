На Десятинці у Києві зібралися прихильники ідеї знести каплицю УПЦ МП

На території Національного музею історії України зібралися учасники акції з вимогою знести каплицю УПЦ МП, яку звели біля фундаменту Десятинної церкви.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, загалом біля каплиці присутні понад 200 осіб.

Зокрема, це - представники націоналістичної організації "СІЧ" та кияни, які виступають проти існування храму УПЦ МП на території Десятинки. Учасники акції час від часу скандують "Геть ФСБ!, геть злочинців!", "Геть московського попа!".

Також на місці присутні люди, які прийшли до храму УПЦ МП на суботню літургію, стоять поруч із каплицею та тримають у руках ікони.

Для запобігання сутичкам біля каплиці територію патрулюють поліцейські, на прилеглих вулицях чергують 6 автобусів з Нацгвардією.

Між сторонами періодично виникає штовханина та словесні перепалки, їх розбороняють правоохоронці.

У самому храмі - "Десятинному монастирі Різдва пресвятої Богородиці" - раніше заявили, що 3 лютого"під виглядом мирної акції архітекторів, розкольники і язичники за підтримки радикальних угруповань, підбурювані окремими народними депутатами" готується "силове захоплення" храму.

Усі фото - Ельдар Сарахман

Як відомо, раніше петиція з вимогою знести будівлю УПЦ Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви, зібрала необхідну кількість голосів для її розгляду. Міськрада має розглянути петицію протягом 90 днів.

25 січня націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" демонтували інформаційний борд храму. Активісти пояснюють свої дій тим, що УПЦ МП не мала права щось будувати на цій землі.

УПЦ МП називає цю споруду Володимиро-Ольгинським храмом свого Десятинного чоловічого монастиря.

27 січня Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці з альтернативою застави двох підозрюваних у спробі підпалити цю будівлю.

Раніше у Запоріжжі започаткували флешмоб #принесиляльку, організатор якого закликав українців приносити іграшки під стіни храмів УПЦ МП через те, що представники цієї церкви відмовилися відспівувати загиблого дворічного хлопчика, який був хрещений у церкві УПЦ Київського патріархату.

Дитина загинула 31 грудня, коли 39-річний мешканець Запоріжжя вирішив покінчити життя самогубством і викинувся з вікна багатоповерхівки. Він впав на дитину, обоє загинули.

Однак представники УПЦ МП реагували на учасників флешмобу несприйняттям та побиттям: у Києві невідомий, який вийшов з Києво-Печерської лаври під час флешмобу, завадив журналісту знімати акцію, а священик викинув одну з ляльок. У Запоріжжі біля храму Петра і Февронії двоє невідомих у масках побили учасників флешмобу, які принесли іграшки до будівлі церкви.

Ельдар Сарахман, УП