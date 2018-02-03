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В РНС заявили, що поліція запропонувала "Маршу" Саакашвілі змінити маршрут

Субота, 3 лютого 2018, 16:13

Поліція запропонувала організатору "Маршу за майбутнє", анонсованого Міхеілом Саакашвілі на 4 лютого, змінити маршрут акції, щоб не перетинатися з іншими акціями.

Про це 3 лютого заявила представник "Руху нових сил" Ольга Галабала. 

За її словами, в РНС змінювати плани щодо маршруту "Марша" не мають наміру і просять правоохоронців забезпечити безпеку.

"Отримали лист від Нацполіціі, що "РНС" не може проводити наш Марш з вимогою відставки Порошенка Хрещатиком і Майданом, тому що дві інших організації там проводять свої акції. За дивним збігом обставин, весь Майдан заставили дивними конструкціями ..., а центр буде зайнятий іншими акціями та замість того, щоб забезпечити громадський порядок, поліція наполягає, щоб наша акція протесту не рухалася Хрещатиком і не проводилася на Майдані", - заявила Галабала.

Також вона продемонструвала фотокопію листа за підписом начальника поліції Києва Андрія Крищенка, де вказується, що акції будуть проводити "Авто Євро Сила" і "Держава майбутнього".

У поліції виступили з пропозицією змінити маршрут маршу "РНС" - пройти від парку ім. Шевченка по вул.Володимирській, через Софійську площу, Володимирський проїзд, по вул. Михайлівській, Хрещатиком до Європейської площі.

 

В "РНС" планують рухатися від парку Шевченка, бульваром Шевченка, на Хрещатик, Майдан Незалежності з встановленням сцени на Майдані. Галабала звернулася до поліції з проханням забезпечити можливість проведення акції саме за таким маршрутом і "скоординувати дії з метою уникнення будь-яких провокацій".

"Відмова у забезпеченні безпеки під час "Маршу" і перешкоджання просуванню колони за раніше затвердженим маршрутом в "РНС" розцінюватимуть як навмисну ​​ескалацію ситуації за вказівкою влади і підготовленим грунтом для можливих провокацій і конфліктів", - заявила Галабала.

 
 

Як відомо, на 12:00  4 лютого заплановано проведення "Маршу за імпічмент", яке проведе "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Сам Саакашвілі заявив, що ГО "Авто Євро Сила" (АЄС) на замовлення Адміністрації президента планує провести у центрі Києва акцію 4 лютого, щоб перешкодити проведенню "Маршу за імпічмент". 

У свою чергу у "АЄС" назвали звинувачення Саакашвілі "абсолютною профанацією і підміною фактів". В АП заяву Саакашвілі наразі не прокоментували.

Українська правда 

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Теми: СаакашвіліКиївакціїполіція
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