Саакашвілі каже, що АП заплатила автомобілістам, щоб зірвати його мітинг

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що ГО "Авто Євро Сила" на замовлення Адміністрації президента планує провести в центрі Києва акцію 4 лютого, щоб перешкодити проведенню "Маршу за імпічмент".

Про це він написав у суботу в Facebook.

"Щойно дізнався, що в організації "Авто Євро Сила" намічається акція протесту 4 лютого на Хрещатику. Причому в останній момент організатори змінили час і призначили початок акції так, щоб вона збігалася з нашим численним Маршем за відставку Порошенка", - заявив він.

"У мене є точна інформація, що глава "Авто Євро Сили" отримав гроші від Адміністрації президента, щоб перешкодити нашому Маршу, одночасно адміністрація виставила металеві конструкції на Хрещатику, щоб ми не змогли поставити сцену", - стверджує Саакашвілі.

Разом з тим, керівник ГО "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич у коментарі "Українській правді" назвав звинувачення Саакашвілі абсолютною профанацією і підміною фактів.

"Це абсолютна профанація, це підміна фактів, і він (Саакашвілі – ред.) буде відповідати за це прилюдно. Цей скандал ми так просто не залишимо", - заявив Ярошевич.

За його словами, він не мав контактів з Адміністрацією президента і не планує їх мати.

"Ми громадська організація, ми поза політикою. Ми добиваємося своїх інтересів суто правовим шляхом і не йдемо ні на які договорняки", - сказав керівник "Авто Євро Сили".

Він також заявив, що у п'ятницю йому погрожував народний депутат Юрій Дерев'янко, про що представники ГО вже подали заяву до поліції.

"Вчора у мене була зустріч із Дерев'янком, де Дерев'янко мені погрожував, що він буде вести свою акцію всупереч усім домовленостям. І якщо машини будуть стояти в нього на шляху, то вони всі постраждають", - стверджує Ярошевич.

"Ми будемо сьогодні просити Нацполіцію про виділення нам охорони від таких неадекватних керівників як Дерев'янко і Саакашвілі", - додав він.

Ярошевич також заявив, що "Авто Євро Сила" попросила забезпечити безпеку акції 4 лютого учасників АТО і представників "Правого сектору".

Керівник ГО додав, що проведення акції 4 лютого було санкціоновано ще 13 січня.

"Акція запланована не тільки в Києві. В кожному обласному центрі України буде проходити автопробіг з мітингом під міськдержадміністрацією", - сказав він.

За словами Ярошевича, спочатку початок акції планувався на 10 ранку, але потім її вирішили перенести на 7:30 саме для того, щоб не зіткнутися з прихильниками Саакашвілі.

"Українська правда" також намагалася отримати коментар Адміністрації президента щодо звинувачень Саакашвілі.

Однак керівник Головного департаменту інформаційної політики АП Андрій Жигулін відмовився коментувати цю інформацію по телефону в суботу, запропонувавши надіслати офіційний запит.

Згідно з прес-релізом акції "Авто Євро Сили", 4 лютого пройде акція за доступне розмитнення автомобілів на єврономерах.

О 7:30 біля Міжнародного виставкового центру на метро Лівобережна збереться громадськість, о 9:00 колона автомобілів вирушить у напрямку центру столиці та проїде головними вулицями. Зазначається, що участь в акції планують взяти 500 автівок.

"Марш за імпічмент" заплановано на 12:00.

"4 лютого ми будемо збиратися у Києві о 12:00. Напевно, традиційно підемо від Парку Шевченка, а потім буде велике зібрання на Майдані", - заявляв раніше Саакашвілі.

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку. Йому інкримінують ч.2 ст.256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За твердженням ГПУ, Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Прокуратура просила для затриманого Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Печерський райсуд відмовився заарештовувати Саакашвілі.



26 січня Апеляційний суд Києва відправив Міхеіла Саакашвілі під нічний домашній арешт.

Прибічники лідера "РНС" кілька місяців щотижня проводили так звані "Марші за імпічмент". 17 грудня Саакашвілі після участі у черговому "Марші"заявив, що у Жовтневому палаці на вул.Інститутській буде облаштовано "координаційний штаб". Після цього учасники "Маршу" прорвалися до холу Жовтневого палацу, де проходив концерт.

Сам Саакашвілі заявив, що не закликав учасників акції до захоплення Жовтневого палацу.

Також Саакашвілі заявив, що готовий йти на переговори з президентом України Петром Порошенком та писав йому листа із закликом до деескалації конфлікту та початку політичного діалогу.