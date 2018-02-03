Агентство з повернення активів знову не змогло потрапити до "Вестей"

Співробітники Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не змогли потрапити до приміщень у центрі "Гулівер", які орендує редакція газети "Вести".

Як повідомляє сайт АРМА (агентство з розшуку та менеджменту активів), 3 лютого його співробітники зробили чергову спробу прийняти в управління активи в одному з офісних центрів столиці.

Там наголосили, що ухвалою Печерського райсуду міста Києва від 28 вересня 2017 року Національному агентству передано 31, 32 та 33 поверхи торговельно-офісного комплексу "Гулівер" для здійснення заходів з управління.

"Наразі невідомі особи, порушуючи ухвалу суду та вимоги законодавства, чинять спротив представникам Національного агентства щодо виконання ухвали суду та передачі офісних приміщень в управління Національному агентству. Доступ до приміщень заблоковано, вхід закрито ролетами", - йдеться в повідомленні.

В АРМА зазначили, що невиконання законних вимог посадових осіб Національного агентства щодо усунення порушень законодавства у сфері управління активами є адміністративним правопорушенням.

"Національне агентство переконане в можливості побудови конструктивного діалогу з власниками активів щодо управління ними в майбутньому", - додали в Нацагенстві.

Водночас "Вести" заявляють, що "мають право користуватися займаними приміщеннями, і це право підкріплено відповідним судовим рішенням".

На сайті газети зазначається, що 3 лютого до офісу медіа холдингу "Вести Україна" у бізнес-центрі "Гулівер" нанесли візит співробітники АРМА.

"В офіційному листі, копія якого потрапила в руки журналістам холдингу, головна військова прокуратура просила 50 співробітників служби охорони правопорядку, щоб провести операцію з виселення редакцій з орендованих приміщень. Однак представники АРМА прийшли до офісу, де розташовуються редакції, без силової підтримки", - йдеться в повідомленні.

На думку редакції, "це дає підстави припускати, що далеко не всі правоохоронні структури готові беззастережно підтримати протиправні дії, спрямовані проти ЗМІ, які неугодні владі".

У редакції зазначили, що представники АРМА пробули на 32 поверсі БЦ "Гулівер" не більше 40 хвилин.

"За цей час вони намагалися отримати доступ до комунікацій, що було неможливо здійснити з технічних причин через специфіку вихідного дня. АРМА пішло до понеділка, відтермінувавши виселення журналістів на будній день", - додали "Вести".

Як повідомлялося, 15 грудня минулого року співробітники АРМА вже заявляли, що їхній діяльності чинять опір в приміщеннях "Юнісон груп", де розташований офіс медіахолдингу "Вести".

Водночас, "Вести" наполягали на незаконності дій представників Нацагентства.

Як відомо, 14 липня Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводила комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку, в тому числі в медіахолдингу "Вести".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав тоді, що холдинг пов’язаний із злочинною схемою "розкрадання державних коштів режимом Януковича", зокрема, Олександром Клименком.

Аваков також повідомив, що в рамках розслідування діяльності безпосередньо екс-міністра буде описано і заблоковано майно групи компанії "ЮНІСОН".

Пізніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що видання "Весті" змушене узгодити умови використання приміщень у ТРЦ "Гулівер" з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів.