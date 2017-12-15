Агентство з повернення активів прийшло до "Вестей" в "Гулівер"

Співробітники Національного агентства з виявлення, розшуку та управління активами заявляють, що їхній діяльності чинять опір в приміщеннях "Юнісон груп", де розташований офіс медіахолдингу "Вести".

Відповідну заяву опублікувала прес-служба АРМА.

Так, у відомстві нагадали, що 28 вересня 2017 року Печерський районний суду Києва передав Нацагенству 31, 32 та 33 поверхи столичного торговельно-офісного комплексу "GULLIVER" для здійснення заходів з управління.

"При спробі співробітників Національного агентства встановити, які компанії перебувають на зазначених поверхах офісного центру, вони зіткнулись із спротивом та небажанням орендаторів поверху дати можливість доступу до приміщень, зокрема 32 поверху офісного центру (де перебуває редакція "Вестей" - ред.)", – зазначається в заяві прес-служби.

При цьому, Національне агентство припускає, що недопуск їхніх працівників зумовлено "відносною новизною інституту управління арештованим майном за законодавством України та помилковим сприйняттям його деякими консультантами у галузі права".

Водночас, "Вести" наполягають на незаконності дій представників Нацагентства.

"Співробітники АРМА не надали правових підстав своїх повноважень, не повідомили представників компанії про свій прихід заздалегідь, як це передбачено законом", – йдеться в повідомленні видання.

На думку працівників холдингу "Вести", мета дій Нацагенства – "чергова провокаційна спроба зафіксувати "недопуск" в приміщення Холдингу з метою роздобути видовищні кадри для нових інсинуацій".

Крім того, "Вести", посилаючись на власні джерела, говорять про нібито підготовку "силового захоплення холдингу, яке може статися наступного тижня".

"PR-шоу, влаштоване Агентством, - це спосіб отримати формальні підстави для суду, щоб виправдати "маски-шоу" силовиків", – вважають у медіахолдингу.

"Вести", водночас, підкреслюють, що працюють в рамках законодавства України і завжди готові до відкритого діалогу, але виключно в рамках правового поля.

Як відомо, 14 липня Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводила комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку, в тому числі в медіахолдингу "Вести".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав тоді, що холдинг пов’язаний із злочинною схемою "розкрадання державних коштів режимом Януковича", зокрема, Олександром Клименком.

Аваков також повідомив, що в рамках розслідування діяльності безпосередньо екс-міністра буде описано і заблоковано майно групи компанії "ЮНІСОН".

Пізніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що видання "Весті" змушене узгодити умови використання приміщень у ТРЦ "Гулівер" з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів.