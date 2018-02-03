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Міноборони РФ заявило про удар у відповідь за збитий у Сирії штурмовик

Субота, 3 лютого 2018, 19:32

У Міноборони РФ заявляють, що російські військові завдали удару високоточною зброєю по бойовиках, які збили в Сирії російський літак-штурмовик Су-25.

"За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено понад 30 бойовиків "Джабхат-ан-Нусра", - цитує російський "Інтерфакс" повідомлення Міноборони країни.

"По району, підконтрольному терористичному угрупованню "Джабхат-ан-Нусра" в провінції Ідліб, звідки був зроблений пуск ракети переносного зенітного ракетного комплексу по російському літаку Су-25, завдано груповий удар високоточною зброєю" - заявили у відомстві.

Раніше в Міноборони РФ повідомили, що бойовики збили з ПЗРК російський штурмовик Су-25, який виконував обліт зони деескалації "Ідліб".

За даними оборонного відомства, льотчик катапультувався, але загинув у бою з бойовиками.

Теми: СиріяРосія
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