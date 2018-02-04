Марш Саакашвілі вирішив змінити маршрут

Організатори маршу "За майбутнє" Міхеіла Саакашвілі вирішили змінити маршрут акції у зв'язку з проведенням інших заходів у центрі Києва.

Про це вони повідомили на початку заходу біля пам'ятника Тарасу Шевченку, повідомляє кореспондент "Української правди".

Маршрут маршу буде проходити по вулиці Володимирській до Європейської площі.

Всі фото Ельдара Сарахмана та Євгена Руденка

Там оголосять основну вимогу - відставка президента Петра Порошенка та уряду.

Також організатори повідомили, що на Європейській площі в білих наметах збиратимуть контакти прихильників "Руху нових сил" для інформування про подальші акції.

Крім того, в учасників зібрання збирають гроші до спеціальної скриньки.

За даними кореспондента УП, в парку Шевченка зібралися близько 5 тисяч прихильників Саакашвілі.

Люди розтягнули біля пам'ятника Шевченку великий білий транспарант "Імпічмент". Тримають українські прапори, символіку громадських організацій.

Перед присутніми виступив Давид Сакварелідзе. Міхеіла Саакашвілі поки немає.

В'їзди до парку Шевченка закриті автобусами поліції. По периметру парку за порядком слідкують близько півтисячі правоохоронців.

Як повідомлялося, спочатку прихильники Саакашвілі планували рухатися від парку Шевченка, бульваром Шевченка, на Хрещатик, Майдан Незалежності з встановленням сцени на Майдані.

Однак у суботу поліція запропонувала їм змінити маршрут у зв'язку з проведенням інших акцій та пройти від парку ім. Шевченка по вул.Володимирській, через Софійську площу, Володимирський проїзд, по вул. Михайлівській, Хрещатиком до Європейської площі.