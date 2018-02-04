Мітинг Саакашвілі завершився, частина учасників поїхала до маєтку Порошенка

Мітинг за участю лідера РНС Міхеіла Саакашвілі у центрі Києва завершився, частина учасників вирушила автопробігом до маєтку президента Петра Порошенка у смт.Козин.

Як заявив зі сцени на Європейській площі нардеп Юрій Дерев'янко, учасники мають намір провести наступну акцію 18 лютого. При цьому президента України закликали "прийти в цей день на Майдан і заявити про свою відставку".

Наразі учасники автопробігу їдуть Столичним шоссе у напрямку Козина під націоналістичні пісні, проголошуючи "Ми вимагаємо відставки президента".

Доїхавши до Козина, учасники автопробігу влаштували імпровізований мітинг, гукаючи "Петро, виходи!" та закликаючи його прийти на Майдан 18 лютого. Саакашвілі до Козина разом з автопробігом не поїхав.

Біля в'їзду до маєтку вже під час прибуття учасників автопробігу чергували 2 кордони поліції, які забезпечують порядок на місці.

Як повідомили у "РНС", учасники акції намагалися запустити дрон над маєтком, але, за їхніми словами, там стоїть "глушилка", яка не дає техніці піднятися вище 5 метрів і збиває сигнал.

Наразі ситуація під маєтком президента спокійна.

Під маєтком порошенка зібралися учасники автопробігу з вимогою відставки президента. Порядок забезпечували кількадесят правоохоронців скрін-шоти з прямої трансляції

У поліції Київщини згодом заявили, що участь у акції під будинком президента взяли близько 70 осіб.

"Після проведення заходів учасники роз'їхались по домівках. Порушень громадського порядку зафіксовано не було", - заявили правоохоронці. Як відомо, раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що 18 лютого на черговому мітингу оприлюднить список кандидатів на правлячі посади в українській владі.

"Ми опублікуємо фотографії будинків та адреси депутатів, які повинні голосувати за відставку Порошенка. Ми поїдемо до них додому і розповімо, чого ми від них хочемо", - заявив він.

Українська правда