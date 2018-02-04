ДФС: В Україні - чверть мільйона незаконних "блях"

На території України незаконно перебувають понад 246,4 тисячі авто з іноземною реєстрацію.

Про це 4 лютого заявили у Державній фіскальній службі.

За даними відомства, у 2017 році в Україну було ввезено понад 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, 209,6 тис. з них ввезено у режимі "транзиту", майже 748,9 тис. - у режимі "тимчасового ввезення".

Станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тис. авто з іноземною реєстрацією.

"З них з порушенням терміну – понад 246,4 тис. автомобілів. З ввезених у режимі "транзиту" 100,9 тис. авто, які фактично перебувають на митній території України, з порушенням терміну - понад 82,2 тис. Із 324,5 тис. машин, ввезених в режимі "тимчасового ввезення", з порушенням терміну - понад 164,2 тис", - заявили у ДФС.

Також у відомстві назвали країни-члени ЄС, з яких було завезено найбільше транспортних засобів: Польща – 110,7 тис. авто, Литва – 51,7 тис., Німеччина – 19,8 тис., Болгарія – 14,1 тис. та Чехія –13,1 тис.

"Впродовж 2017 року митницями ДФС щодо громадян за ст. 470 Митного кодексу України "порушення термінів транзиту" складено 18 394 протоколи, за якими застосовано 109,3 млн. грн. штрафів. За ст. 481 Митного кодексу "порушення термінів тимчасового ввезення" - 4 360 протоколів із сумою штрафів на 56,3 млн. грн", - заявили у відомстві.



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"Величезні штрафи і конфіскація: як карають власників авто на "бляхах"

Як відомо, намагаючись привернути до себе увагу, власники машин на єврономерах не раз проводили акції, спалюючи шини та перекриваючи дороги. Останній масовий мітинг відбувся під стінами Верховної Ради у вересні 2017 року.

4 лютого у центрі Києва відбулася чергова акція автовласників, ініційована ГО "Авто Євро Сила" - за доступну реєстрацію в Україні авто на "євробляхах".

Українська правда