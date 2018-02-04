Кириленко упевнений, шо "коктейль Молотова" в Ужгороді "тримала кремлівська рука"

4075 переглядів
Неділя, 4 лютого 2018, 17:26

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко висловив упевненість, що ускладнення відносин між Україною і Польщею, а також Угорщиною "режисуються" Росією.

Таку думку він висловив 4 лютого в своєму мікроблозі у Твіттері

"Є пряма зацікавленість Кремля посварити нас з усіма сусідами. Наші ускладнення на польському та угорському напрямках вигідні насамперед Росії і багато в чому нею і режисуються", - зазначив він.

"Тому пляшку з "коктейлем Молотова" сьогодні в Ужгороді тримала кремлівська рука. Однозначно", - додав Кириленко.

 

Як відомо, вранці 4 лютого невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС в Ужгороді.

У поліції Закарпаття заявили, що перевіряють факт можливого підпалу будівлі.

Глава МЗС України Павло Клімкін засудив напад на будівлю Союзу угорців, назвавши інцидент "ганебним шляхом".

Українська правда

Теми: Ужгород Угорщина Закарпаття Росія
powered by lun.ua
По темі
В Ужгороді невідомий розпилив газ у школі: 11 дітей госпіталізовано 24 жовтня 2017, 16:11
Ужгород почав святкувати День незалежності о 6 ранку 24 серпня 2017, 09:31
Викладача УжНУ затримали за вимагання хабаря зі студента 9 червня 2017, 18:55
Усі новини
Головні новини
OVERTIME: Головні економічні новини вихідних
У рейтингу демократій Україну віднесли до "гібридного режиму"
ДФС: В Україні - чверть мільйона незаконних "блях"
Мітинг Саакашвілі завершився, частина учасників поїхала до маєтку Порошенка
Усі новини
Освіта

Вчитеся онлайн? 7 перевірених вказівок, як не покинути цю справу на півдорозі

Суспільство

Чому щедрість - шлях до просвітлення. Навіщо Лисичанську буддисти