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Кириленко упевнений, шо "коктейль Молотова" в Ужгороді "тримала кремлівська рука"

Неділя, 4 лютого 2018, 16:26

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко висловив упевненість, що ускладнення відносин між Україною і Польщею, а також Угорщиною "режисуються" Росією.

Таку думку він висловив 4 лютого в своєму мікроблозі у Твіттері

"Є пряма зацікавленість Кремля посварити нас з усіма сусідами. Наші ускладнення на польському та угорському напрямках вигідні насамперед Росії і багато в чому нею і режисуються", - зазначив він.

"Тому пляшку з "коктейлем Молотова" сьогодні в Ужгороді тримала кремлівська рука. Однозначно", - додав Кириленко.

 

Як відомо, вранці 4 лютого невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС в Ужгороді.

У поліції Закарпаття заявили, що перевіряють факт можливого підпалу будівлі.

Глава МЗС України Павло Клімкін засудив напад на будівлю Союзу угорців, назвавши інцидент "ганебним шляхом".

Українська правда

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Теми: УжгородУгорщинаЗакарпаттяРосія
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