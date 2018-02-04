Кириленко упевнений, шо "коктейль Молотова" в Ужгороді "тримала кремлівська рука"
Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко висловив упевненість, що ускладнення відносин між Україною і Польщею, а також Угорщиною "режисуються" Росією.
Таку думку він висловив 4 лютого в своєму мікроблозі у Твіттері.
"Є пряма зацікавленість Кремля посварити нас з усіма сусідами. Наші ускладнення на польському та угорському напрямках вигідні насамперед Росії і багато в чому нею і режисуються", - зазначив він.
"Тому пляшку з "коктейлем Молотова" сьогодні в Ужгороді тримала кремлівська рука. Однозначно", - додав Кириленко.
Є пряма зацікавленість Кремля розсварити нас із усіма сусідами. Наші ускладнення на польському та угорському напрямку вигідні понад усе Росії та значною мірою нею і режисуються. Тому пляшку із «коктейлем молотова» сьогодні в Ужгороді тримала кремлівська рука. ОДНОЗНАЧНО!— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 4, 2018
Як відомо, вранці 4 лютого невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС в Ужгороді.
У поліції Закарпаття заявили, що перевіряють факт можливого підпалу будівлі.
Глава МЗС України Павло Клімкін засудив напад на будівлю Союзу угорців, назвавши інцидент "ганебним шляхом".
Українська правда