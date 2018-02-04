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У рейтингу демократій Україну віднесли до "гібридного режиму"

Неділя, 4 лютого 2018, 17:20
У рейтингу демократій Україну віднесли до гібридного режиму

Україна зайняла 83 позицію зі 167 у рейтингу Democracy Index 2017, підготованому організацією Economist Intelligence Unit.

В оприлюдненому минулого тижня звіті Україна має загальний бал 5.69.

При його визначенні враховувалося 5 аспектів – виборчий процес та плюралізм, громадянські свободи, функціонування влади, політична участь і політична культура.

 

Виходячи з балів за 60 показниками в межах цих категорій, кожна країна класифікується як один із чотирьох типів режиму: повна демократія, недосконала демократія, гібридний режим і авторитарний режим.

Україну класифікували як "гібридний режим".

У категорії "виборчий процес і плюралізм" наша країна набрала 6.17 балів, "політична участь" – 6.67, "політична культура" – 6.25, "громадянські свободи" – 6.18. Найменше балів Україна отримала за показником "функціонування влади" – лише 3.21.

З рейтингу можна легко побачити, що якби показник "функціонування влади" був вищим, середній бал України був би більше 6-ти, і вона була б віднесена до категорії "недосконала демократія", а не "гібридний режим".

2016 і 2015 року Україна мала трохи вищий бал – 5.7, у 2006 і 2008 роках – 6.94.

 

У рейтингу Democracy Index 2017 першу сходинку посідає Норвегія, що набрала 9,87 балів. Останнє 167 місце в Північної Кореї – 1.08 балу.

Вище за Україну розташувалися Словаччина (44 місце), Польща (53), Угорщина (56), Румунія (64) та Грузія (79).

 

До авторитарних режимів віднесені Росія (135 місце), Білорусь (138) та Казахстан (141).

У звіті також оприлюднено рейтинг свободи преси за 2017 рік.

Згідно з ним, Україна отримала 6 балів з 10 і віднесена до країн із "переважно невільною" пресою.

 

Найбільше балів (10) отримали країни з "повністю вільною" пресою: Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Швеція та США.

 

Найменше (0 балів) – Азербайджан, Білорусь, Китай, Північна Корея, Сирія, Туреччина, Узбекистан.  

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: рейтинг
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