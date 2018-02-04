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СЦКК: Бойовики блокують відновлення газопостачання до Мар'їнки та Красногорівки

Неділя, 4 лютого 2018, 21:45

Українська сторона СЦКК заявляє, що бойовики ОРДО блокують відновлення газопостачання до населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка Донецької області.

Про це йдеться у заяві, яку оприлюднили у прес-центрі штабу АТО ввечері 4 лютого. 

"В ОРДО продовжують ігнорувати заявки підприємств Донбасу про надання гарантій безпеки для ремонту об’єктів інфраструктури, які розташовані вздовж лінії розмежування сторін. Понад рік невирішеним лишається питання відновлення функціонування газорозподільчої станції та ділянки газогону "Мар’їнка-Красногорівка", - заявили в СЦКК.

За даними української сторони, без газу та тепла перебувають тисячі мирних мешканців, десятки об’єктів соціальної інфраструктури та низка підприємств регіону. 

Серед робіт, які необхідно провести - відновлення освітлення на газорозподільчій станції та експертиза стану газопроводу-відводу в районі траси Запоріжжя – Донецьк.

Зазначається, що минулого року від ПАТ "Красногорівський вогнетривкий завод" на адресу бойовиків було подано 25 заявок про надання гарантій безпеки з боку ОРДО. 

"Усі заявки залишились без відповіді", - зазначають в СЦКК. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОРДЛОАТО
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