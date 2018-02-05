Відсутній понад місяць одеський мер знову не вийшов на роботу
Міський голова Одеси Геннадій Труханов не з’явився 5 лютого на апаратній нараді у мерії, попри те, що його чергова відпустка завершилась 4 лютого.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Апаратна нарада знову пройшла без його участі, засідання провів тимчасовий виконувач обов’язків одеського міського голови Анатолій Орловський.
На запитання, де зараз перебуває Труханов, Орловський відповів: "У Києві".
Джерело "Інтерфакс-Україна" в міськраді повідомило, що 5 лютого мер у місті вже не з'явиться.
Як відомо, минулого понеділка, 29 січня, Труханов, хоча і повернувся з другого поспіль закордонного відрядження, на роботу так і не вийшов.
Мер узяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого.
За даними місцевих ЗМІ, мер перебував поза межами міста з 26 грудня, коли почалася його чергова відпустка.
Спочатку Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.
З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був перебувати до 28 січня.
Одеське видання "Думская" припускає, що все це може бути пов'язане з активізацією роботи НАБУ по "справі Краяна".
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