Донька Шокіна подає до суду на Джо Байдена

Донька екс-генпрокурора Віктора Шокіна Аліна, яка є громадянкою США, має намір подати до суду на екс-віце-президента Джо Байдена.

Про це "Українській правді" повідомив сам Віктор Шокін, підтверджуючи твіт його доньки Аліни, яка написала про бажання оскаржити заяви Байдена про його причетність до звільнення Шокіна.

"Я знаю, що вона збирається це зробити", - повідомив Шокін.

На питання, чи радилась вона з ним, коли вирішила подавати до суду, Шокін сказав: "Вона повнолітня, доросла людина, їй за 40 років, вона має особисті думки. Найбільше, що її вразило, це те, що згадали її покійну бабусю. Батька – то само собою, але бабусю. Так він зганьбив її , той Байден, що вона вирішила прийняти таке рішення", - сказав Шокін.

Раніше в твіттері користувачка з ніком @alina_oneworld написала:

"Обдумала ситуацію з промовою екс-віце-президента Байдена, в якій він публічно образливо висловився про мою покійну бабусю і мого батька. З огляду на те, що це стосується всієї моєї родини, планую звернутися до суду щоб захистити гідність моїх рідних. І продемонструвати найвищі принципи рівності всіх громадян Америки перед законом", - зазначила вона.

Обдумала ситуацию с речью екс-вице-Президента Байдена, в которой он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. — OneWorld (@alina_oneworld) February 4, 2018

Учитывая что это касается всей моей семьи, планирую обратиться в суд чтобы защитить достоинство моих родных. — OneWorld (@alina_oneworld) February 4, 2018

и продемонстрировать высочайшие принципы равенства абсолютно всех граждан Америки перед законом. — OneWorld (@alina_oneworld) February 4, 2018

Донька Шокіна - Аліна має громадянство США.

Як відомо, наприкінці січня Байден поділився своїм досвідом переговорів у Києві, виступаючи у Раді з міжнародних відносин США.

В якості прикладу того, як важливі зміни можна запровадити за короткий час, він навів історію зі звільненням генпрокурора Віктора Шокіна.

"Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", - додав він.