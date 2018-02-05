Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Донька Шокіна подає до суду на Джо Байдена

Понеділок, 5 лютого 2018, 15:51
Донька Шокіна подає до суду на Джо Байдена

Донька екс-генпрокурора Віктора Шокіна Аліна, яка є громадянкою США, має намір подати до суду на екс-віце-президента Джо Байдена.

Про це "Українській правді" повідомив сам Віктор Шокін, підтверджуючи твіт його доньки Аліни, яка написала про бажання оскаржити заяви Байдена про його причетність до звільнення Шокіна.

"Я знаю, що вона збирається це зробити", - повідомив Шокін.

На питання, чи радилась вона з ним, коли вирішила подавати до суду, Шокін сказав: "Вона повнолітня, доросла людина, їй за 40 років, вона має особисті думки. Найбільше, що її вразило, це те, що згадали її покійну бабусю. Батька – то само собою, але бабусю. Так він зганьбив її , той Байден, що вона вирішила прийняти таке рішення", - сказав Шокін.

Раніше в твіттері користувачка  з ніком @alina_oneworld написала:

"Обдумала ситуацію з промовою екс-віце-президента Байдена, в якій він публічно образливо висловився про мою покійну бабусю і мого батька. З огляду на те, що це стосується всієї моєї родини, планую звернутися до суду щоб захистити гідність моїх рідних. І продемонструвати найвищі принципи рівності всіх громадян Америки перед законом", - зазначила вона.

Донька Шокіна - Аліна має громадянство США.

Як відомо, наприкінці січня Байден поділився своїм досвідом переговорів у Києві,  виступаючи у Раді з міжнародних відносин США.

В якості прикладу того, як важливі зміни можна запровадити за короткий час, він навів історію зі звільненням генпрокурора Віктора Шокіна.

"Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", - додав він.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

Усі новини...
Останні новини
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
Усі новини...
Реклама: