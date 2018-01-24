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Байден розповів, як давав Порошенку 6 годин на звільнення Шокіна

Середа, 24 січня 2018, 12:21
Байден розповів, як давав Порошенку 6 годин на звільнення Шокіна

Колишній віце-президент США Джо Байден поділився своїм досвідом переговорів у Києві.

Про це він заявив, виступаючи у Раді з міжнародних відносин США, повідомляє "Голос Америки".

"Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві", - сказав Байден.

В якості прикладу того, як важливі зміни можна запровадити за короткий час, він навів історію зі звільненням генпрокурора Віктора Шокіна.

"Я їздив до Києва 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили", - розповів Байден.

"Я пішов на прес-конференцію і сказав: ми вам не даємо мільярд доларів. Вони мені кажуть: Ви не маєте таких повноважень, ви – не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярд доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", - додав він.

Байден зазначив, що на той час українська влада провела деякі дуже важливі необхідні інституційні і кадрові зміни.

"Але одна з трьох необхідних інституцій зараз відходить на задній план. Антикорупційний суд. Але вони обіцяли, що цього не станеться", - заявив він.

Європейська правда

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Теми: СШАкорупція
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