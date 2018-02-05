"Чорний список" артистів РФ поповнився 3 акторами і режисером

Міністерство культури України доповнило ще чотирма прізвищами перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.



Згідно з наказом Мінкультури №93 від 1 лютого 2018 року, опублікованому на сайті відомства в понеділок, в оновлений перелік осіб увійшли російські актори Олександр Фісенко, Єгор Барінов та Євген Бакалов, а також російський режисер Олександр Якимчук.

Заборона була зроблена на підставі звернення СБУ.



Як відомо, у понеділок співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" у столичному міжнародному аеропорту не пропустили російського композитора, члена гурту "А’Студіо".

Раніше повідомлялося, що міністерство культури України опублікувало перелік діячів культури, які можуть створювати загрозу національній безпеці України.