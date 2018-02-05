"Чорний список" артистів РФ поповнився 3 акторами і режисером

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Понеділок, 5 лютого 2018, 17:42

Міністерство культури України доповнило ще чотирма прізвищами перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Згідно з наказом Мінкультури №93 від 1 лютого 2018 року, опублікованому на сайті відомства в понеділок, в оновлений перелік осіб увійшли російські актори Олександр Фісенко, Єгор Барінов та Євген Бакалов, а також російський режисер Олександр Якимчук.

Заборона була зроблена на підставі звернення СБУ.

Як відомо, у понеділок співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" у столичному міжнародному аеропорту не пропустили російського композитора, члена гурту "А’Студіо".

Раніше повідомлялося, що міністерство культури України опублікувало перелік діячів культури, які можуть створювати загрозу національній безпеці України.

Олександр Шумілін, УП
Теми: Мінкультури Росія СБУ
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