Труба просить у ВР більше повноважень

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба закликав Верховну Раду якнайшвидше внести зміни до профільного закону та передати відомству повноваження проводити конкурси на керівні посади в Бюро.

Про це повідомляє прес-служба ДБР у Facebook.

"Не оголошення конкурсів на ключові посади в Бюро блокує його формування та, відповідно, затягує початок роботи. Вже незабаром будуть створені внутрішні комісії Бюро, які оголосять конкурси відповідно до своїх повноважень", - заявив директор бюро розслідувань.

"Закликаю Верховну Раду якнайшвидше підтримати необхідні зміни для Бюро, тим паче, що зареєстровані законопроекти дозволяють це зробити", – додав Труба.

Зазначається, що наразі лише зовнішня комісія, сформована за квотами президента, Кабміну та Верховної Ради, має право проводити конкурси на всі посади керівників підрозділів центрального апарату (управлінь, відділів, секторів), директорів територіальних органів, керівників та працівників підрозділів внутрішнього контролю.

До складу цієї комісії не входять представники ДБР чи громадськості, а бюро розслідувань не може впливати на початок проведення конкурсів чи їх тривалість у часі.

Повідомляється, що Труба ще у грудні 2017 року закликав комісію оголосити конкурси на зайняття відповідних посад. Та попри те, що засідання комісії відбулось 1 лютого, конкурс так і не був оголошений.

Раніше про наміри провести конкурси на зайняття вакантних посад в інтерв'ю "Українській правді" повідомив" директор ДБР Роман Труба: Між незалежністю і політиками. Чи почне Держбюро розслідувань саджати чиновників?



Раніше в Державному бюро розслідувань заявили, що обов’язково залучать представників громадськості до роботи конкурсних комісій з відбору кадрів.