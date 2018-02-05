Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Труба просить у ВР більше повноважень

Понеділок, 5 лютого 2018, 17:02

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба закликав Верховну Раду якнайшвидше внести зміни до профільного закону та передати відомству повноваження проводити конкурси на керівні посади в Бюро.

Про це повідомляє прес-служба ДБР у Facebook.

"Не оголошення конкурсів на ключові посади в Бюро блокує його формування та, відповідно, затягує початок роботи. Вже незабаром будуть створені внутрішні комісії Бюро, які оголосять конкурси відповідно до своїх повноважень", - заявив директор  бюро розслідувань.

"Закликаю Верховну Раду якнайшвидше підтримати необхідні зміни для Бюро, тим паче, що зареєстровані законопроекти дозволяють це зробити", – додав Труба.

 

Зазначається, що наразі лише зовнішня комісія, сформована за квотами президента, Кабміну та Верховної Ради, має право проводити конкурси на всі посади керівників підрозділів центрального апарату (управлінь, відділів, секторів), директорів територіальних органів, керівників та працівників підрозділів внутрішнього контролю.

До складу цієї комісії не входять представники ДБР чи громадськості, а бюро розслідувань не може впливати на початок проведення конкурсів чи їх тривалість у часі.

Повідомляється, що Труба ще у грудні 2017 року закликав комісію оголосити конкурси на зайняття відповідних посад. Та попри те, що засідання комісії відбулось 1 лютого, конкурс так і не був оголошений.

Раніше про наміри провести конкурси на зайняття вакантних посад в інтерв'ю "Українській правді" повідомив" директор ДБР Роман Труба: Між незалежністю і політиками. Чи почне Держбюро розслідувань саджати чиновників?

Раніше в Державному бюро розслідувань заявили, що обов’язково залучать представників громадськості до роботи конкурсних комісій з відбору кадрів.

Українська правда
Теми: ДБРВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

Усі новини...
ДБР
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну
Останні новини
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
Усі новини...
Реклама: