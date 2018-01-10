Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ДБР обіцяють обирати кадри виключно з громадськістю

Середа, 10 січня 2018, 20:51

В Державному бюро розслідувань заявляють, що обов’язково залучать представників громадськості до роботи конкурсних комісій з відбору кадрів.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі ДБР.

"Звертаємо увагу на те, що оприлюднений Кабінетом міністрів "Типовий порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань" має загальний характер. Тобто є зразком, за яким Директор ДБР розробляє та затверджує власний порядок кадрового відбору на посади у Бюро", - заявили в прес-службі.

"У цьому майбутньому документі буде в обов’язковому порядку прописана участь представників громадськості у роботі конкурсних комісій", - повідомили у відомстві.

В ДБР також повідомили деталі щодо зауважень до процедури формування Ради громадського контролю.

"До участі в установчих зборах запрошуються усі громадські організації з мінімальними застереженнями. Обмеження щодо сфери (правозахисна діяльність) та періоду діяльності (не менше 2-х років) є тими запобіжниками, які допоможуть захиститися від маніпуляцій під час голосування через створення та залучення фіктивних структур", - заявили в бюро.

"Форму конкурсу – рейтингове голосування – було обрано, в першу чергу, з огляду на ризики, пов’язані з кібербезпекою. А також, з міркувань, що це не шкодить прозорості та підзвітності процесу", - додали там.

Як відомо, раніше народний депутат Мустафа Найєм заявив, що у Державному бюро розслідувань можуть відсторонити громадськість від процесу відбору кадрів.

За його словами у порядку призначення посадовців у ДБР, який оприлюднив Кабмін, залучення представників громадських об’єднань та членів Ради громадського контролю ДБР не є обов'язковим.

Крім того, він зауважив, що виникають питання щодо Ради громадського контролю ДБР.

"Згідно з документом, склад Ради визначатиметься не відкритим веріфікованим інтернет-голосуванням, як це відбувалось, наприклад при формуванні РГК НАБУ, а рейтинговим голосуванням усіх, хто захоче брати участь у Установчих зборах", - повідомив нардеп.

Українська правда
Теми: ДБРпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ДБР
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну
Шестеро військових підірвались на міні на Рівненщині: двоє загинули
Останні новини
06:30
У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: