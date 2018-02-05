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Посол ЄС: Антикорупційний суд в Україні має бути створений до виборів

Понеділок, 5 лютого 2018, 23:01
Посол ЄС: Антикорупційний суд в Україні має бути створений до виборів

Посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україна повинна створити Антикорупційний суд до президентських виборів.

Про це він сказав 5 лютого на неформальній "вечірці єврооптимістів", передає "Ліга.нет".

"Щодо боротьби з корупцією Україна повинна визначити "червону лінію". Корупція є в багатьох країнах, але скрізь є "червона лінія", - підкреслив Мінгареллі.

"Україні потрібно вибудувати таку лінію - створити Антикорупційний суд до виборів і почати впровадження реформи приватизації та інші", - додав посол ЄС.

Як відомо, наступні вибори президента України відбудуться навесні 2019 року.

Як повідомлялось, 18 січня Верховна Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаЄСАнтикорупційний суд
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