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Порошенко передав до ВР проект закону про Антикорупційний суд

Субота, 23 грудня 2017, 09:05
Порошенко передав до ВР проект закону про Антикорупційний суд

Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстровано у Верховній Раді. 

За даними офіційного веб-порталу парламента, документ внесено 22 грудня та зареєстровано за №7440. 

Зазначається, що документ визначено президентом як невідкладний. 

Текст  документа на сайті ВР наразі відсутній. 

Ініціатором документу є президент, до розробки та погодження були залучені комітет з питань правової політики та правосуддя, комітет з питань запобігання і протидії корупції, комітет з питань бюджету та комітет з питань європейської інтеграції. 

Зазначимо, останнім днем роботи Верховної Ради у режимі пленарних засідань цьогоріч було 22 грудня, депутати повернуться до сесійної зали лише 16 січня

Як відомо, 22 грудня Петро Порошенко заявив, що експерти напрацювали законопроект про Антикорупційний суд і він готовий внести його до парламенту.

21 грудня Верховна Рада з третьої спроби проголосувала за відкликання депутатського законопроекту №6011 про створення Антикорупційного суду. За це проголосували 235 нардепів.

У НАБУ заявили про необхідність створення Вищого антикорупційного суду для ефективного притягнення до відповідальності корупціонерів.

Представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко зазначила, що президент Петро Порошенко може внести до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд вже в 2018 році.

Читайте також: "Антикорупційний суд: яких маніпуляцій чекати від президента"

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судПорошенкозаконодавство
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