Порошенко передав до ВР проект закону про Антикорупційний суд
Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстровано у Верховній Раді.
За даними офіційного веб-порталу парламента, документ внесено 22 грудня та зареєстровано за №7440.
Зазначається, що документ визначено президентом як невідкладний.
Текст документа на сайті ВР наразі відсутній.
Зазначимо, останнім днем роботи Верховної Ради у режимі пленарних засідань цьогоріч було 22 грудня, депутати повернуться до сесійної зали лише 16 січня.
Як відомо, 22 грудня Петро Порошенко заявив, що експерти напрацювали законопроект про Антикорупційний суд і він готовий внести його до парламенту.
21 грудня Верховна Рада з третьої спроби проголосувала за відкликання депутатського законопроекту №6011 про створення Антикорупційного суду. За це проголосували 235 нардепів.
У НАБУ заявили про необхідність створення Вищого антикорупційного суду для ефективного притягнення до відповідальності корупціонерів.
Представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко зазначила, що президент Петро Порошенко може внести до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд вже в 2018 році.
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