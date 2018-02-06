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Парубій: До проекту Виборчого кодексу подали 4400 правок

Вівторок, 6 лютого 2018, 02:58

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що до проекту Виборчого кодексу подано рекордну кількість пропозицій народних депутатів – 4400 правок.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" телеканалу ICTV.

"Хочу проінформувати усіх присутніх, що станом на сьогодні подано 4400 поправок. Нагадаю вам, що найдовший законопроект в історії українського парламенту не тільки цього скликання, а за 25 років – це зміни до процесуальних кодексів до судової реформи, мали 3383 правки. Наш спільний закон досяг найвищого рівня дискусії", – підкреслив Парубій.

"Я сподіваюсь, що профільний комітет ефективно попрацює над законопроектом до другого читання і надасть позитивні висновки стосовно його ухвалення", – додав він.

Парубій зауважив, що проектом кодексу пропонується внести зміни до законів про вибори народних депутатів, Президента та про місцеві вибори.

"Я вважаю, що можна викинути частину, яка передбачає певні зміни до закону про вибори Президента, Їх можна забрати, вони не суттєві. Базова річ в цьому законі – це вибори у Верховну Раду України", – наголосив політик.

Як повідомлялось, 7 листопада 2017 року народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками.

За проект закону №3112-1, авторства Андрія Парубія, Леоніда Ємця та Олександра Черненка, проголосувало 226 нардепів.

Цим документом пропонується застосувати виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів), з запровадженням регіональних виборчих округів.

Олексій Павлиш, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориПарубійВерховна Рада
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