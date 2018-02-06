За несплату аліментів тепер можуть забрати права й не пустити за кордон

В Україні 6 лютого набув чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів.

Закон передбачає тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України боржника, який не платить аліменти, нагадує УНІАН.



Також боржника, у якого є заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, який сукупно перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців, можуть тимчасово обмежити у праві керувати транспортним засобом.

Йому можуть заборонити користуватися вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також обмежити в праві полювання.

Також пропонується новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування.

Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які не сплачують аліменти.

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Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (№7277).

4 січня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів.