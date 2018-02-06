Зміни до КПК гальмують слідство і створюють лазівки для корупції – Горбатюк

Зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які парламент вносив упродовж останніх 3 років, призведуть до колапсу у розслідуваннях і створять низку корупційних лазівок.

Про це в інтерв’ю "Нашим грошам" заявив начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Я проаналізував, що у КПК впродовж 3 років дії цієї Верховної Ради внесли понад 65 змін. Практично щомісяця якісь зміни. Вони настільки ввели в хаос регулювання кримінального процесу, що говорити про якусь швидкість, якість розслідування не доводиться", - сказав він.

Горбатюк переконаний, що наслідки усіх цих змін, якщо вони вступлять в дію, будуть відчутні вже до кінця півріччя.

"Воно (розслідування справ – ред.) просто зупиниться", - сказав прокурор.

Він додав, що розгляд клопотань слідчими суддями вже фактично в колапсі, бо щодня суд розглядає десь 100-200 клопотань.

"У перші дні після змін в рамках так званої ідеї "маски-шоу стоп" слідчі з клопотаннями спочатку з 5 ранку стояли, потім з 3, потім з 11 вечора, потім почали списки складати, на дверях прибивати. Той список зростає – на завтра, на післязавтра, вже записуються на розгляд клопотань на тиждень вперед", - сказав Горбатюк.

Він нагадав, що після змін, які мають вступити в дію 15 березня, слідчі судді зможуть продовжувати строки досудового слідства, призначати експертизи, а підозрювані – оскаржувати висунуті їм підозри в суді.

"Тепер створюється маса корупційних лазівок: там затягніть, там пришвидшіть. Суд затягне з розглядом, а слідчий чи прокурор, згідно зі змінами до КПК, будуть зобов’язані закрити справу. Ми бачимо ці черги, ми бачимо до чого це все веде", - сказав Горбатюк.

Прокурор також висловив сумнів, що закон "маски-шоу стоп" дійсно працюватиме на захист бізнесу.

"Наприклад, зараз обшук може бути тільки з відеозаписом. Може це і добре, але якщо відбудеться якийсь технічний збій в записі – цей доказ стає недопустимим. А слідчий, який ходить на обшуки для того, щоби "накосити" чи вкрасти, то йому проблем нема. Він виключить це відео і хай буде доказ недопустимий", - сказав Горбатюк.

"Так що приймаються зміни, щоб припинити порушення, але тим, хто порушував і збирається це робити, їм плювати на це. Вони і далі будуть проводити незаконні обшуки, і красти, і тиснути і т.п. Бо практично ніхто не несе відповідальності", - додав прокурор.

Він також звернув увагу, що у більшості законодавчих змін на першому місці підозрюваний і захист його прав, а про потерпілого забули, хоча держав зобов'язана його захистити і відшкодувати збитки.

"У нас в останній час закони приймаються із головним посилом – обмежити слідчого, прокурора настільки, щоб у нього просто було менше можливостей провести слідчу дію, а, відповідно, начебто мають зменшитися шанси порушити чиїсь права. А чи буде при цьому злочин розкритий і права потерпілого відновлені – це стало другорядним", - підсумував Горбатюк.

Читайте також: "Новий закон №7275: чи захистить він бізнес від свавілля правоохоронців"