Президент підписав закон "Маски-шоу стоп"

Президент Петро Порошенко підписав законопроект №7275 про захист бізнесу від зловживань влади.

Він це зробив у п'ятницю під час діалогу бізнесу і влади, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хотів би сьогодні у вашій присутності в цей урочистий момент підписати цей історичний документ", - сказав Порошенко, взяв ручку і поставив підпис під законом.

Серед іншого закон передбачає, що судовий розгляд й досудове розслідування автоматично фіксується за допомогою аудіо- і відеозаписуючих засобів. Крім того, при проведенні обшуків обов'язково має бути присутній адвокат.

За цим законом, докази, отримані правоохоронцями з порушенням цих норм, будуть визнані неприпустимими в суді.

Крім того, новий закон вводить покарання у вигляді обмеження волі до 5 років за розголошення даних досудового слідства, що принижують людину.

Як відомо, законопроект 7275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування" 16 листопада підтримала Верховна Рада.

Уряд, який готував цю законодавчу норму, називав її засобом захисту бізнесу від "маски-шоу".

За словами голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна, цей закон дозволить більш ефективно захистити права підприємців від тиску силовиків.

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