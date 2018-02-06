Центральна виборча комісія Росії опублікувала подані президентом Володимиром Путіним звіти про доходи і майно. Згідно з даними ЦВК, він заробив 38,5 мільйонів рублів за шість років на посаді президента РФ.

Про це йдеться в опублікованому звіті на сайті ЦВК Росії.

Відповідно до наданої Путіним інформації, джерелами його доходів стали президентська зарплата, військова пенсія та вклади у банках. Завдяки ним, з 2011 по 2016 рік Путін заробив 38,5 мільйонів рублів.

У документі зазначається, що Путін має 13 рахунків у банках, а загальна сума на них складає 13,8 мільйонів рублів.

Крім того, Путін задекларував, що йому належить одна квартира у Санкт-Петербурзі, площею 77 кв. метрів і гараж на 18 кв. метрів у тому ж місті.

Також очільник Кремля заявив, що має декілька машин. Серед них - ГАЗ 21М 1960 року випуску, ГАЗ – 21М, 1965 р.в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 р.в., причіп автомобільный "Скиф", 1987 р.в.

Ще Путін задекларував, що має 230 акцій банку "Санкт-Петербург".

У графі "Зобов'язання майнового характеру" містяться квартира на 153,7 кв. м у Москві (у безстроковому користуванні) та одне гаражне місце у Петербурзі на 18 кв. м.

Як відомо, російський опозиціонер Олексій Навальний оприлюднив розслідування, в якому розповів про нову дачу для Володимира Путіна на ділянці в майже 50 га на острові Лодочний недалеко від міста Виборг.

3 квітня 2017 року Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував розслідування, згідно з ним, з Володимиром Путіним можуть бути пов'язані офшори, обіг по банківських рахунках яких перевищує 2 мільярди доларів.

Як зазначають розслідувачі, безпосередньо з офшорами тісно пов'язаний близький друг Володимира Путіна - Сергій Ролдугін - один з відомих віолончелістів РФ, народний артист Росії і професор, якого називають "власником тіньової офшорної імперії з активами на мільярди доларів".

В іншому розслідуванні "Путін і посередники", опублікованому на сайті OCCRP, розповіли, що Путін та його оточення накопичили близько 24 мільярдів доларів.

Ще раніше телеканал BBC One показав документальний фільм Річарда Білтона "Таємні багатства Путіна", в якому російський президент звинувачується в тому, що використовував свою владу, щоб накопичити таємні статки.

За оцінкою автора фільму, Володимир Путін - найбагатша людина в Європі і один з найбагатших людей у світі. Його статки оцінюються в 40 мільярдів доларів.

У 2015 році Олексій Навальний помітив у речника Путіна Дмитра Пєскова годинник, вартістю приблизно 37 мільйонів рублів.