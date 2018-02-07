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США розчаровані підписанням Дудою закону про заборону "бандеризму"

Середа, 7 лютого 2018, 01:09

Сполучені Штати розчаровані тим, що президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який передбачає кримінальне покарання за приписування нацистських злочинів польській державі.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Гезер Науерт.

"Ми розуміємо, що цей закон буде переданий до Конституційного суду Польщі. Ухвалення цього закону негативно позначається на свободі слова і наукового вивчення", - йдеться в заяві.

"Такі історичні неточності зачіпають Польщу, нашого сильного союзника, і з ними необхідно боротися таким чином, щоб захищати основні свободи. Ми вважаємо, що відкриті дебати, вивчення і освіта є найкращим засобом протидії використанню невірних формулювань", - заявили у Держдепартаменті США.

Як відомо, президент Польщі підписав спірні зміни в польський закон про Інститут національної пам'яті.

У спеціальній заяві з приводу підписання закону президент Польщі пояснив, що керувався необхідністю забезпечити захист польського народу від звинувачень у причетності до знищення євреїв. При цьому про українське питання він не згадав.

Оновлений закон про Інститут національної пам'яті, серед іншого передбачає покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти прийняття Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам'яті.

Раніше Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам'яті, зазначивши, що він може мати наслідки для відносин Варшави зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Посольство України в Польщі висловило надію, що подальший діалог і рішення Конституційного суду Польщі щодо скандального закону про Інститут національної пам'яті "дозволить перегорнути сторінку і йти вперед".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПольща
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