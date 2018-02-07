Доба в АТО: Кількість обстрілів різко зросла, 4 бійців ЗСУ поранено

Минулої доби зафіксовано 14 прицільних обстрілів з боку бойовиків, унаслідок яких троє українських воїнів зазнали поранень, ще один – отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО

"Минулої доби ворог збільшив кількість збройних провокацій. Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями. Особливо активно противник порушував домовленості про припинення вогню у вечірній час", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку, за темної пори доби, ворог активізувався біля Троїцького – окупанти неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ зі 120-мм мінометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів.

З протитанкового ракетного комплексу противник обстрілював оборонців Кримського, з гранатометів – захисників Катеринівки, а зі стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемиря неподалік Станиці Луганської.

За світлої пори доби російський агресор вів вогонь з мінометів калібру 120 і 82-мм неподалік Новозванівки, а по позиціях поблизу Новоолександрівки загарбники стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена на Приазов’ї. Зокрема, міномети калібру 120-мм і 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети бойовики застосували біля Лебединського.

З 82-мм міномету та піхотного озброєння російсько-окупаційні підрозділи вели вогонь по українських опорних пунктах поблизу Павлополя, а з мінометів калібру 120 мм – у районі Широкиного.

Крім того, неподалік Богданівки противник здійснив обстріл з озброєння БМП, а біля Водяного – зі стрілецької зброї.