Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Наливайченко: На Майдані були російські шеврони

Середа, 7 лютого 2018, 13:01
Наливайченко: На Майдані були російські шеврони

Екс-глава СБУ Валентин Наливайченко каже, що бачив російських спецпризанченців на Майдані у 2014 році і бачив, як на російські шеврони одягали українську спецформу.

Про це він сказав під час допиту у справі про державну зраду екс-президента Януковича в Оболонському суді Києва 7 лютого.

Він додав, що з боку мітингувальників "жодного разу зброї не бачив, більше того, сам був постійно без зброї", але бачив озброєних спецпризначенців.

"Неодноразово, починаючи з початку лютого, майже кожну ніч проти нас виставляли спецназ озброєний, одягнений добре, знаряджений, з пізнавальними ознаками "Беркуту", українських спецпідрозділів.  

Крім того, я підтверджую, що серед них знаходились переодягнені спецпризначенці з Російської Федерації. Вони збирались біля Жовтневого палацу. Шеврони російські накривали зверху українським спецодягом, який видавався за розпорядженням вашого підзахисного керівником внутрішніх справ на той час Захарченком (Віталієм – ред.)", - сказав Наливайченко.  

Він також додав, що має докази, що "не просто так приїжджали і офіцери збройних сил РФ і ФСБ Росії в Україну і в Київ в січні та лютому 2014 року і в грудні 2013 року".

"Вони приїжджали разом зі зброєю. Свідки чітко свідчили, що вони мали відповідні знаряддя з собою - російські офіцери, ФСБ – з дозволу тодішнього керівництва України", - сказав Наливайченко.  

За його словами, він має і докази наявності представників спецслужб РФ на Майдані.

"Один з генералів, керівників СБУ часів Януковича возив по Києву Суркова (Владислава – ред.) – це російський громадянин, помічник президента Росії", - розповів Наливайченко.

Відповідаючи на питання адвоката Януковича, чому під час розстрілів 20 лютого, коли було багато постраждалих з обох сторін, не постраждали нардепи та чиновники, Наливайченко сказав, що був присутній тоді на Майдані, але чому снайпер не обрав його, не знає.

"20 лютого 2014 року я прийшов о 8 ранку у Верховну Раду. Був у комітеті закордонних  справ на Садовій. Я на власні очі побачив з вікна, що в межах вулиці Садової знаходяться переодягнені – з жовтими стрічками такими – спецпризначенці, переодягнені в чорний. Їм роздавалася зброя. Тітушкам так званим, які за гроші погоджувалися підтримати цих спецпризначенців, їм роздалися дрючки, палиці і так далі, завозились централізовано такі залізні каски зелені. Побачивши це з вікна, я зразу пішов на Майдан", - сказав Наливайченко.

Він додав, що був з людьми, коли почалися розстріли.

"Небезпека була для будь-якого громадянина України – це я говорю як учасник подій, який бачив постріли і спецпризначенців. Герої небесної сотні йшли без зброї – я вам свідчу про це, який бачив.

Чому не розстріляли мене – я не знаю, запитайте у снайперів, яких допитували", - сказав Наливайченко.

Він також додав, що снайпери мали портрети людей, яких треба знищити.

"Те, що були роздані портрети на знищення – я називаю таких громадян. Дмитро Ярош. Підтверджую, був такий портрет у снайперів. Щодо інших – хай озвучує Генпрокуратура під час обвинувачення, я сподіваюсь, що цей судовий процес буде", - підсумував Наливайченко. 

Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: справа про держзрадуЯнуковичНаливайченко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
справа про держзраду
Янукович програв апеляцію щодо держзради
Держзрада Януковича: Порошенка допитують в апеляційному суді
Апеляція Януковича: суд вирішив допитати Порошенка і Яценюка
Останні новини
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спесцлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
Усі новини...
Реклама: