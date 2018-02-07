Наливайченко: На Майдані були російські шеврони

Екс-глава СБУ Валентин Наливайченко каже, що бачив російських спецпризанченців на Майдані у 2014 році і бачив, як на російські шеврони одягали українську спецформу.

Про це він сказав під час допиту у справі про державну зраду екс-президента Януковича в Оболонському суді Києва 7 лютого.

Він додав, що з боку мітингувальників "жодного разу зброї не бачив, більше того, сам був постійно без зброї", але бачив озброєних спецпризначенців.

"Неодноразово, починаючи з початку лютого, майже кожну ніч проти нас виставляли спецназ озброєний, одягнений добре, знаряджений, з пізнавальними ознаками "Беркуту", українських спецпідрозділів.

Крім того, я підтверджую, що серед них знаходились переодягнені спецпризначенці з Російської Федерації. Вони збирались біля Жовтневого палацу. Шеврони російські накривали зверху українським спецодягом, який видавався за розпорядженням вашого підзахисного керівником внутрішніх справ на той час Захарченком (Віталієм – ред.)", - сказав Наливайченко.

Він також додав, що має докази, що "не просто так приїжджали і офіцери збройних сил РФ і ФСБ Росії в Україну і в Київ в січні та лютому 2014 року і в грудні 2013 року".

"Вони приїжджали разом зі зброєю. Свідки чітко свідчили, що вони мали відповідні знаряддя з собою - російські офіцери, ФСБ – з дозволу тодішнього керівництва України", - сказав Наливайченко.

За його словами, він має і докази наявності представників спецслужб РФ на Майдані.

"Один з генералів, керівників СБУ часів Януковича возив по Києву Суркова (Владислава – ред.) – це російський громадянин, помічник президента Росії", - розповів Наливайченко.

Відповідаючи на питання адвоката Януковича, чому під час розстрілів 20 лютого, коли було багато постраждалих з обох сторін, не постраждали нардепи та чиновники, Наливайченко сказав, що був присутній тоді на Майдані, але чому снайпер не обрав його, не знає.

"20 лютого 2014 року я прийшов о 8 ранку у Верховну Раду. Був у комітеті закордонних справ на Садовій. Я на власні очі побачив з вікна, що в межах вулиці Садової знаходяться переодягнені – з жовтими стрічками такими – спецпризначенці, переодягнені в чорний. Їм роздавалася зброя. Тітушкам так званим, які за гроші погоджувалися підтримати цих спецпризначенців, їм роздалися дрючки, палиці і так далі, завозились централізовано такі залізні каски зелені. Побачивши це з вікна, я зразу пішов на Майдан", - сказав Наливайченко.

Він додав, що був з людьми, коли почалися розстріли.

"Небезпека була для будь-якого громадянина України – це я говорю як учасник подій, який бачив постріли і спецпризначенців. Герої небесної сотні йшли без зброї – я вам свідчу про це, який бачив.

Чому не розстріляли мене – я не знаю, запитайте у снайперів, яких допитували", - сказав Наливайченко.

Він також додав, що снайпери мали портрети людей, яких треба знищити.

"Те, що були роздані портрети на знищення – я називаю таких громадян. Дмитро Ярош. Підтверджую, був такий портрет у снайперів. Щодо інших – хай озвучує Генпрокуратура під час обвинувачення, я сподіваюсь, що цей судовий процес буде", - підсумував Наливайченко.

Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України