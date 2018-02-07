Екс-глава СБУ: Наказ про розблокування парламенту Криму не виконали

Колишній глава СБУ Валентин Наливайченко заявив під час допиту у суді, що Віктора Януковича мали затримувати у Криму на підставі документів МВС.

Про це він заявив у середу.

"Так як я пам’ятаю з розмов, це були (документи про – ред.) підтвердження, що Янукович переховується на одній з державних резиденцій. Що він перебуває під охороню УДО і третє, що йде військова окупація Криму", - сказав він.

Наливайченко також розповів, що пересувався по Криму на автобусах МВС і ще раз заявив, що перебував там в якості нардепа. За його словами, він не проводив обшуків у резиденції Януковича в Криму.

Також екс-глава СБУ розповів, що 27 лютого давав наказ про розблокування парламенту Криму, проте його не виконали.

"Була негайно скликана нарада у в.о. президента Турчинова. Накази він віддав жорсткі по лінії МВС і по лінії СБУ. Відповідно вони почали виконуватися", - сказав він.

"(З мого боку – ред.) наказ був відданий підлеглим, як я вважав хоч якимсь, які його можуть виконати. Вони його не виконали… Мої заступники, які тоді були призначені – генерал Циганок і без військового звання Андрій Левус – і вони далі вже організовували роботу СБУ", - розповів Наливайченко.

За словами Наливайченка, далі наказ віддавався керівникам підрозділів у Криму, проте керівники зрадили і не захотіли його виконувати.

Раніше, Наливайченко заявив, що бачив російських спецпризанченців на Майдані у 2014 році, і бачив, як на російські шеврони одягли українську спецформу.

Також він розповів, що у 2014 році кримська міліція передала зброю російським диверсантам.

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