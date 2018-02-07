Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-глава СБУ: Наказ про розблокування парламенту Криму не виконали

Середа, 7 лютого 2018, 14:33
Екс-глава СБУ: Наказ про розблокування парламенту Криму не виконали

Колишній глава СБУ Валентин Наливайченко заявив під час допиту у суді, що Віктора Януковича мали затримувати у Криму на підставі документів МВС.

Про це він заявив у середу.

"Так як я пам’ятаю з розмов, це були (документи про – ред.) підтвердження, що Янукович переховується на одній з державних резиденцій. Що він перебуває під охороною УДО і третє, що йде військова окупація Криму", - сказав він.

Наливайченко також розповів, що пересувався по Криму на автобусах МВС і ще раз заявив, що перебував там в якості нардепа. За його словами, він не проводив обшуків у резиденції Януковича в Криму.

Також екс-глава СБУ розповів, що 27 лютого давав наказ про розблокування парламенту Криму, проте його не виконали.

"Була негайно скликана нарада у в.о. президента Турчинова. Накази він віддав жорсткі по лінії МВС і по лінії СБУ. Відповідно вони почали виконуватися", - сказав він.

"(З мого боку – ред.) наказ був відданий підлеглим, як я вважав хоч якимсь, які його можуть виконати. Вони його не виконали… Мої заступники, які тоді були призначені – генерал Циганок і без військового звання Андрій Левус – і вони далі вже організовували роботу СБУ", - розповів Наливайченко.

За словами Наливайченка, далі наказ віддавався керівникам підрозділів у Криму, проте керівники зрадили і не захотіли його виконувати.

Раніше Наливайченко заявив, що бачив російських спецпризначенців на Майдані у 2014 році, і бачив, як на російські шеврони одягли українську спецформу.

Також він розповів, що у 2014 році кримська міліція передала зброю російським диверсантам.       

Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України   

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївКриманексіяНаливайченко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спесцлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
Усі новини...
Реклама: