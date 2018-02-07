Тенюх розповів, як не пройшов його план боротьби за Крим

Після президентства Віктора Януковича українська армія була в поганому стані і проти її залучення до оборони Криму виступали деякі члени РНБО.

Про це Ігор Тенюх, який виконував обов’язки міністра оборони з 27 лютого до 25 березня 2014 року, розповів в Оболонському райсуді Києва у процесі про державну зраду Януковича.

Він розповів, що 28 лютого на засіданні Ради нацбезпеки й оборони він розповів про обстановку в Криму й "на кордонах від Чернігова до Маріуполя, де російські збройні сили розгортали вже свої угрупування – від 60-ти до 80 тисяч", при тому що "пряма дорога від Чернігова до Києва для танкової бригади – це 4 години ходу".

"Я наполягав на негайному прийнятті рішення щодо приведення Збройних сил України у повну бойову готовність з розгортанням в зазначені райони. Найголовніше – південний напрямок і Крим", – згадав Тенюх.

"Тимошенко тоді виступила різко проти. Вона сказала: розгортання ЗСУ призведе до широкомасштабного наступу Російської Федерації в Україну, і треба думати не лише про Крим, а й про усю Україну. На що я відповів: Для чого нам збройні сили? Уже іде захоплення української території", – додав він.

"В подальшому було прийнято рішення про приведення ЗСУ у повну бойову готовність, але без виходу з військових частин", – сказав Тенюх і додав, що події розвивалися так швидко, що потім уже не було вибору, крім як виходити в проблемні райони

Він наголосив, що ЗСУ привели в повну боєготовність: "З 28-го (лютого) почалося і 20-го (березня) закінчилося". А от команду привести в готовність Військово-морські сили не виконали.

Колишній в.о. міністра оборони додав, що просив дозволити йому використовувати бойову авіацію – штурмову й бомбардувальну: "Такого дозволу я не отримав".

Тенюх, як і Валентин Наливайченко, сказав, що воєнний стан треба було вводити негайно. Чому Олександр Турчинов на це не пристав, йому не відомо.

Однак він заперечив твердження адвоката Януковича про "здачу Криму без бою": "Завдячуючи тому, що ЗСУ були приведені у боєготовність, ви можете сидіти зараз тут", – сказав Тенюх і додав, що попередня влада "готувала до здачі не тільки Крим, а пів-України"

На запитання про те, чи справді Степан Полторак пропонував виводити українські частини з Криму, Тенюх відповів: "Мій план полягав у тому, щоб іти на прорив, бо це війна. Мій план не підтримали. Тому я подав у відставку".

Він не певен, що і його план би допоміг. "Але те, що Збройні сили були в жалюгідному стані, – це факт", – сказав Тенюх.

На запитання, чи були у ЗСУ в Криму військовослужбовці, готові захищати українську територію в разі наказу, він запевнив: "Звичайно, були".

Тенюх заявив, що тому й вимагав тримати військові частини – і завдяки таким військовослужбовцям вдалося виграти час і згуртувати військо до 25 березня.

"З першого дня я виступав за те, щоб до Криму вилетіла урядова делегація", – сказав він, але не зміг сказати, хто був проти.

"Весняна злива" була здійснена, а от подальші мої пропозиції не підтримали, тому я подав у відставку", – наголосив Тенюх.

Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України