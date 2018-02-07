Адвокат Януковича стверджує: Остаточно Київ "здав Крим" 23 березня

Остаточне рішення про "здачу Криму" та виведення українських військ із півострова ухвалили 23 березня 2014 року на засіданні Ради національної безпеки й оборони України.

Про це заявляє адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк, посилаючись на протокол допиту тодішнього в.о. міністра оборони України Ігора Тенюха.

Захисник екс-президента виклав у Facebook декілька витягів із матеріалів допиту Тенюха у справі про державну зраду.

"Після захоплення штабу ВМС на засіданні РНБО 23.03.2014 я доповів обстановку по Криму та про результати розгортання ЗСУ в районі Широкого Лану і жорстко виступив з пропозицією йти на прорив в Крим. У відповідь Сергій Пашинський сказав: "З міністром все ясно, він хоче війни, заслухаємо інших членів", – процитував адвокат.

У документі також є слова нібито Степана Полторака, який тоді командував Нацгвардією: "Я пропоную з гордо піднятими знаменами виводити наші частини з Криму".

Протокол допиту Тенюха

Протокол допиту Тенюха

Також Сердюк показав іншу сторінку протоколу допиту щодо засідання РНБО, яке відбулося 28 лютого 2014 року.

На ній йдеться про те, що Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк – попри ситуацію в Криму – виступали проти розгортання українських військ, аби не спровокувати повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Позицію Тенюха щодо необхідності залучати ЗСУ для захисту держави підтримав Олександр Турчинов.

"Я наголошував присутнім (голова СБУ, голова СЗР, начальник ГШ, міністр внутрішніх справ) на тому, що необхідно створити урядову комісію, представники якої повинні вилетіти до Криму і звідти кермувати процесами, які відбуваються на півострові. У відповідь Яценюк сказав, що це недоцільно робити, оскільки таких представників арештують в Криму", – йдеться в протоколі.

"Я наголошував і наполягав на розгортанні військ на південь, північ і схід, проте мене ніхто не підтримав", – процитовано в документі Тенюха, якого ще мають допитати в суді.

Протокол допиту Тенюха

Тенюх також згадував, що нібито 28 лютого відбулася телефонна розмова виконувача обов’язків президента Турчинова з головою Держдуми РФ Сергієм Наришкіним.

Як відомо, Росія анексувала Криму у лютому-березні 2014 року, скориставшись зі зміни влади в Україні, пригніченості розстрілами на Майдані та реакцією на протести частини кримчан. Анексії передувала російська пропаганда та нарощування військової сили в АРК.

Починаючи з 22 лютого 2014 року відбувалося нарощування російських сил на півдні РФ та в Криму.

16 березня 2014 року відбувся незаконний і нерепрезентативний "референдум" щодо статусу Криму, який проросійський парламент АРК призначив 27 лютого. Уже 18 березня Росія врочисто "прийняла" Крим до складу Російської Федерації.

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