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Був наляканий і заплутався: Полторак прокоментував свідчення Тенюха

Середа, 7 лютого 2018, 16:56
Був наляканий і заплутався: Полторак прокоментував свідчення Тенюха

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що колишній в. о. міністра оборони Ігор Тенюх не розібрався в фактах, коли сказав, що рішення про виведення українських військ із Криму було ухвалено з ініціативи Полторака і Пашинського.

Про це він сказав в ефірі телеканал "112 Україна".

Міністр вважає, що Тенюх, ймовірно, був наляканий і не розібрався в фактах, про які говорив, оскільки на момент ухвалення рішення щодо виведення військ він (Полторак - ред) не був командувачем Нацгвардії.

"Я не знаю, наскільки цей протокол (допиту, - ред) відповідає дійсності. Якщо він відповідає дійсності і такі свідчення дав пан Тенюх, на мою думку, це свідчить про те, що пан Тенюх настільки був наляканий, що не розумів, де він знаходиться,  хто на яких посадах перебуває, не розумів, хто які завдання виконує, тому що коментар взагалі неадекватний", - сказав він.

"На момент ухвалення рішення щодо виведення військових формувань ЗС з Криму я навіть не був командувачем Нацгвардії. Мене призначили на посаду 15 квітня 2014 року. Членом РНБО я став 27 жовтня 2014 року, коли вже став міністром оборони", - додав Полторак.

Він зазначив, що не знає, як міг впливати на порядок виведення військ з Криму і ніякого рішення з цього приводу не приймав.

"Тільки після того, як було ухвалено рішення керівництвом країни про виведення з Криму всіх силових підрозділів, Нацгвардія виконала цей наказ і я, як в. о. Командувача Нацгвардії, тому це чиста брехня пана Тенюха, якщо він про це сказав", - підсумував міністр.

Раніше адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк оприлюднив копії допиту колишнього в. о. міністра оборони Ігора Тенюха, який нібито заявив, що остаточне рішення про виведення українських військ з Криму було прийнято під час засідання РНБО з ініціативи тодішніх голови Адміністрації президента Сергія Пашинського і керівника Нацгвардії Степана Полторака (нині міністра оборони).

Українська правда
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