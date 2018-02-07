В ІСД здивовані через затримання гендиректора у Москві

У корпорації "Індустріальний союз Донбасу" не знають, чому у Москві затримали їхнього генерального директора Олега Мкртчана.

Про це повідомив директор правового департаменту ІСД Сергій Ткаченко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Ми поки що не готові робити заяву. Ми перевіряємо інформацію, завтра більше будемо розуміти суть історії. Оскільки це відбувається не тут, прямого зв'язку наразі немає", - зазначив Ткаченко.

Так само він не зміг розповісти, чому Мкртчан поїхав до Москви.

"Він дуже багато проводив часу в Москві", - лише сказав юрист.

Ткаченко додав, що дізнався про затримання гендиректора корпорації з повідомлень у ЗМІ.

"Ми не готові давати коментар, оскільки ми взагалі не розуміємо наразі. Ми перевіряємо інформацію - я прочитав повідомлення в пресі", - підсумував він.

Як відомо, у Росії затримали одного із засновників "Індустріального союзу Донбасу" Олега Мкртчана.

За інформацією депутата Сергія Тарути, Мкртчану висувають звинувачення в розтраті коштів, наданих державними банками.

"Швидше за все, мова йде про кредитні кошти Внешекономбанку, які використовувалися, як для розвитку ІСД, так і для розвитку інших підприємств, якими Мкртчан володіє в РФ", - повідомив Тарута.

ІСД заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат, Дніпровський меткомбінат, меткомбінат Dunaferr і ISD-Huta Czestochowa.

Контрольний пакет акцій ІСД належить пулу російських інвесторів, серед яких один з засновників металургійної компанії Євраз Олександр Катунін.

Власниками ще 49,9% акцій ІСД були українські бізнесмени Сергій Тарута і Олег Мкртчан.