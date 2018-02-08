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Військові передали бойовикам ОРЛО тіла 2 вихідців з РФ

Четвер, 8 лютого 2018, 00:28
Військові передали бойовикам ОРЛО тіла 2 вихідців з РФ
штаб АТО

Українські військові передали бойовикам на окуповану частину Луганської області тіла 2 вихідців з Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що тіла знайшли у жовтні 2017 року у масовому похованні з 6 тіл у районі селища Тепле Станично-Луганського району.

За результатами ДНК-аналізу ідентифікували 4 особи. Двоє загиблих виявилися вихідцями з Луганщини - їх передали бойовикам у січні 2018 року.

Інші 2 людини виявилися вихідцями з Росії, їх 7 лютого передали на окуповані території.

Ідентифікація останків ще двох триває.

"ЗСУ сподіваються, що передача, яка відбулася сьогодні, матиме позитивну тенденцію щодо пошуку загиблих та зниклих безвісти на непідконтрольних уряду України територіях з метою їх подальшої ідентифікації, повернення на підконтрольну територію, поховання та вшанування їхньої пам'яті", - йдеться у заяві штабу АТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасОРДЛО
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