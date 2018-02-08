У Києві націоналісти не дали комуністам роздавати листівки "проти окупації"

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Четвер, 8 лютого 2018, 12:58

У Києві група націоналістів з "Нацкорпусу" завадили роздавати двом чоловікам з так званого "антифашистського руху" листівки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав один з керівників "Нацкорпусу" Сергій Філімонов.

Він написав, що один із чоловіків "Саша Кононович: лідер комсомольців, антимайдановец, сепаратист і просто погана людина".

"Заборонена компартія, створила в Києві організацію "антифашистський комітет України" і призначили Сашу главою. Сьогодні, вони на російські рублі, вирішили надрукувати агітацію, на якій закликають боротися з "нацизмом" і зображують на них нікого Вадима Папура, сепаратиста який загинув 2 травня в Одесі", - написав він.

Листівкі, які роздавали чоловіки закликали: "Чини опір нацистській окупації".

 

На відео кілька чоловіків валять двох затриманих на землю, скручують руки, кілька разів б'ють по обличчю. Також націоналісти просили, щоб затримані "просили вибачення в українців".

Один із затриманих заявив, що він комуніст.

Як відомо, у квітні 2015 року парламент заборонив пропаганду комуністичного та нацистського режимів.

Українська правда
Теми: націоналісти комунізм пропаганда
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