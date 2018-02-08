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Про Труханова Ситник говорити не став, але розповів "комедію" з коштами

Четвер, 8 лютого 2018, 12:02

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що провадження щодо осіб Одеської міської ради стосовно розкрадань фактично розслідувано.

На запитання про те, чи уникає відповідальності міський голова Одеси Геннадій Труханов, який не з’являється на роботі, він говорити не став.

"Чутки коментувати не будемо. Провадження щодо осіб Одеської міської ради є", – сказав Ситник на спільній із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прес-конференції.

"Це провадження фактично розслідувано і зібрані певні докази. Оцінку буде дано прокурором за матеріалами детективів", – заявив директор НАБУ.

Водночас, він констатував, що підозрюваних у цій справі ще немає.

"Днями почалася історія з арештом коштів: 185 мільйонів були переведені з держбюджету на приватне підприємство. Ми ще рік назад заблокували ці кошти, а зараз активно чиняться спроби зняти арешт із цих коштів", – розповів також Ситник.

"Вчора була комедійна ситуація. Був знятий арешт, позавчора був повторно накладений арешт, а вчора він знову був знятий. Відома суддя (Людмила) Кізюн…  Мені важко уявити, що змінилося за добу: один суддя накладає арешт, а за добу, за клопотанням приватного підприємства, знову знімається арешт", – додав він.

"Зранку ми знову ці кошти заблокували і знову будемо ініціювати питання про арешт цих коштів. Але це виглядає смішно", – сказав Ситник.

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Як відомо, Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівля приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаНАБУ
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