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Труханов знову продовжив собі відпустку

Понеділок, 5 лютого 2018, 12:17

Міському голові Одеси Геннадію Труханову продовжили відпустку до 8 лютого.

Про це свідчить розпорядження №158К, опубліковане на сайті Міськради у понеділок 5 лютого.

Відпустку продовжено без збереження зарплати. Розпорядження підписав в.о. міського голови Анатолій Орловський.

Як відомо, 29 січня, Труханов, хоча і повернувся з другого поспіль закордонного відрядження, на роботу так і не вийшов.

Мер узяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого.

Труханов не з’явився 5 лютого на апаратній нараді у мерії, попри те, що його чергова відпустка завершилась 4 лютого.

За даними місцевих ЗМІ, мер перебував поза межами міста з 26 грудня, коли почалася його чергова відпустка.

Спочатку Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був перебувати до 28 січня.

Одеське видання "Думская" припускає, що все це може бути пов'язане з активізацією роботи НАБУ по "справі Краяна".

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

Олександр Шумілін, УП
Теми: Одесамісцева влада
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