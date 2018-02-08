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Луценко: Не хотілося б саджати Саакашвілі у грузинську тюрму

Четвер, 8 лютого 2018, 12:45
Луценко: Не хотілося б саджати Саакашвілі у грузинську тюрму

Генпрокурор Юрій Луценко не хотів би відправляти екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до грузинської в’язниці.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

На запитання, чи хотів би він, щоб Саакашвілі залишив Україну, Луценко відповів:

"Я вважаю, що він має відповісти. Якщо буде доведено, за те, що він зробив Україні у рамках справи Саакашвілі-Курченко. Я вам чесно сказав, я б дуже не хотів відправляти його в грузинську в’язницю".

За словами Луценка у Саакашвілі буде кілька варіантів, якщо він не отримає політичного притулку в Україні.

"Якщо суд визнає, що він не має права на політичний притулок в Україні, виникне декілька можливостей для нього. Перша – добровільне повернення в будь-яку з обраних ним країн, наприклад, в Нідерланди, де проживає його сім’я. Наскільки мені відомо у Нідерландах підтвердили готовність прийняти його по процедурі возз’єднання сімей (Family Union)", - сказав він.  

"Друга можливість – добровільна або примусова депортація в одну з обраних ним країн, або в країну, з якої він нелегально перетнув український кордон – тобто Польща. А також екстрадиція на вимогу генеральної прокуратури Грузії", - додав Луценко.

Водночас він додав, що для нього було б найважчим останнє рішення.

"Бо екстрадиція Саакашвілі в Грузію стовідсотково означає його ув’язнення", - сказав Луценко.

Як відомо, 5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоСаакашвілі
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