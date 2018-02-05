Саакашвілі програв апеляцію щодо статусу біженця

Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.

Таке рішення на засіданні 5 лютого озвучив головуючий суддя Андрій Коротких.

"Суд постановив: апеляційні скарги ДМС та Саакашвілі залишити без задоволення, а рішення Окружного суду від 3 січня залишити без змін", - сказав суддя Коротких.

скриншот з відео NewsOne

Рішення в ступає в силу 5 лютого.

Один із захисників Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що це рішення дає владі "багато підстав" реалізовувати плани щодо "можливого незаконного видворення Саакашвілі з країни та можливої незаконної екстрадиції".

Адвокат також запевнив, що це рішення оскаржать у касації.

"Нами буде оскаржено це рішення у касаційній інстанції. Якщо суд в касаційній інстанції не підтримає наші позиції, то ми будемо далі рухатись для захисту Саакашвілі. Є ще європейські інстанції", - сказав Чорнолуцький.

На початку засідання адвокат вкотре заявив, що не довіряє колегії суддів, бо не отримав повного пакету документів про автоматичний розподіл суддів.

Також адвокати Саакашвілі просили суд перенести розгляд апеляції у зв'язку з низкою інших судових процесів, але суд у цьому клопотанні відмовив.

Сам Саакашвілі назвав засідання суду "розводянком" і заявив, що брати участь у засіданні немає сенсу.

"Ходити на ці суди нема сенсу, бо вони зараз створюють таку картинку, що в нас є правосуддя, але насправді в нас нічого такого нема. Є розводняк", - сказав Саакашвілі і більше участі у засіданні не брав.

Також у залі були присутні прихильники Саакашвілі. Одна жінка прийшла з плакатами і зверталася зневажливо до представника ДМС і час від часу вигукувала слова на захист Саакашвілі.

Фото з facebook Саакашвілі

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем.

Як відомо, 3 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

22 січня Київський апеляційний адміністративний суд розглядав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду, але відклав розгляд. 1 лютого суд продовжив розгляд апеляції і знов відклав до 5 лютого.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

16 лютого у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду продовжать розгляд справи про законність указу президента Петра Порошенка про позбавлення українського громадянства Саакашвілі.