Екс-командувач ЗСУ: Перші довідки про загострення у Криму були у січні
Перші повідомлення про загострення ситуації у Криму почали надходити у січні 2014 року, коли країною ще керував Віктор Янукович.
Про це на допиті 8 лютого у справі про державну зраду Януковича сказав Володимир Замана, який у лютому 2012 – лютому 2014 року був начальником Генерального штабу.
"Десь з 25 січня до 5 лютого 2014 року, мною, по поверненні з Афганістану, я повернувся десь 15 січня, була надана довідка про ситуацію в Криму. В основному довідки носили такий загальний характер про напружену ситуацію. Але в довідці розвідки військово-морських сил капітана 1 рангу Циганова містились уже конкретні факти про перекидання до Криму воєнних БТРів-82, і інформація була про посилення угрупування чорноморського флоту в Криму", - сказав Замана.
Він додав, що поставив завдання про підготовку сил негайного реагування. Мова йшла про аеромобільні війська, сили спецпризначення, підготовку навчань, перекидання сил особового складу, командного складу на територію Криму і Чернівецької області, що було зроблено.
Замана додав, що про присутність російських військ у Криму доповідав міністру оброни, бо до президента не міг додзвонитися.
Він це пов'язав з конфліктом з обшуками.
"З президентом спілкувався на навчаннях в жовтні 2013 року. Після цього не спілкувався ні телефоном, ні особисто. Причина у тому, що у жовтні-листопаді у Генштабі проводились обшуки у кабінетах вищого керівництва Генштабу СБУ на предмет розголошення військової таємниці. Певне напруження було і з міністром оборони, і з іншими силовими структурами", - пояснив Замана.
Він також додав, що міністр оброни Лебедєв був проінформований про ситуацію у Криму, бо дані розвідки спершу находили йому, а вже потім спускалися до Земани.
За словами Замани, після проведення навчань у Криму 5 лютого, був підготовлений план про посилення оброни, частину сил і засобів залишили в Криму, інші повернули в місця постійної дислокації.
"Що стосується Криму, у подальшому я доповідав на зсіданні Верховної Ради 23 лютого, коли мене призначили уповноваженим з питань Міноборони. Я там чітко заявив, що активізувалися сепаратистські настрої у Криму і суміжних з Україною державах, необхідно вжити заходів, і що збройні сили готові до розвитку непередбачуваних подій", - сказав Замана.
Він додав, що 24 лютого дізнався від в.о. президента Олександра Турчинова, що на посаду міністра оброни розгадається інша людина. А коли дізнався, що мова йде про Ігоря Тенюха, то сказав, що вважає це помилкою, бо Тенюх не обізнаний з ситуацією у ЗСУ.
"28 лютого був закликаний на засідання РНБО у ВР. Виступив Тенюх, сказав, що ЗСУ не готові для відбиття агресії, виступив прем’єр, в кінці десь Голомша виступав, я попросив слово. Але мої пропозиції залишились без реалізації", - сказав Замана.
Він підкреслив, що мав жорстку розмову з Турчиновим.
"Сказав, що там наші люди, треба дати посил, що за них будемо боротися і не покинемо їх. І почув, що наші західні друзі пропонують не робити різких кроків, і тому ми на агресію відповідати не будемо, намагатимемося політичними кроками врегулювати цю ситуацію", - сказав Замана.
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