Перші повідомлення про загострення ситуації у Криму почали надходити у січні 2014 року, коли країною ще керував Віктор Янукович.

Про це на допиті у суді 8 лютого у справі про державну зраду Януковича сказав Володимир Замана, який у лютому 2012 – лютому 2014 року був начальником Генерального штабу.

"Десь з 25 січня до 5 лютого 2014 року, мною, по поверненні з Афганістану - я повернувся десь 15 січня - була надана довідка про ситуацію в Криму. В основному довідки носили такий загальний характер про напружену ситуацію. Але в довідці розвідки військово-морських сил капітана 1 рангу Циганова містились уже конкретні факти про перекидання до Криму воєнних БТРів-82, і інформація була про посилення угрупування чорноморського флоту в Криму", - сказав Замана.

Володимир Замана

Він уточнив, що у довідці йшлося, що "звільняються службовці з Чорноморського флоту українці і на їх місце призиваються службовці з територіальної частини Росії, була інформація про заміну офіцерів".

А вже після 15 лютого говорилось про те, що російські війська пересуваються територією Криму".

Він додав, що поставив завдання про підготовку сил негайного реагування. Мова йшла про аеромобільні війська, сили спецпризначення, підготовку навчань, перекидання сил особового складу, командного складу на територію Криму і Чернівецької області, що було зроблено.

Замана додав, що про присутність російських військ у Криму доповідав міністру оброни, бо до президента не міг додзвонитися.

Він це пов'язав з конфліктом з обшуками.

"З президентом спілкувався на навчаннях в жовтні 2013 року. Після цього не спілкувався ні телефоном, ні особисто. Причина у тому, що у жовтні-листопаді у Генштабі проводились обшуки у кабінетах вищого керівництва Генштабу СБУ на предмет розголошення військової таємниці. Певне напруження було і з міністром оборони, і з іншими силовими структурами", - пояснив Замана.

Він також додав, що міністр оброни Лебедєв був проінформований про ситуацію у Криму, бо дані розвідки спершу надходили йому, а вже потім спускалися до Замани.

За словами Замани, після проведення навчань у Криму 5 лютого, був підготовлений план про посилення оброни, частину сил і засобів залишили в Криму, інші повернули в місця постійної дислокації.

"Що стосується Криму, у подальшому я доповідав на засіданні Верховної Ради 23 лютого, коли мене призначили уповноваженим з питань Міноборони. Я там чітко заявив, що активізувалися сепаратистські настрої у Криму і суміжних з Україною державах, необхідно вжити заходів, і що збройні сили готові до розвитку непередбачуваних подій", - сказав Замана.

Він додав, що 24 лютого дізнався від в.о. президента Олександра Турчинова, що на посаду міністра оброни розглядається інша людина. А коли дізнався, що мова йде про Ігоря Тенюха, то сказав, що вважає це помилкою, бо Тенюх не обізнаний з ситуацією у ЗСУ.

"28 лютого був закликаний на засідання РНБО у ВР. Виступив Тенюх, сказав, що ЗСУ не готові для відбиття агресії, виступив прем’єр, в кінці десь Голомша виступав, я попросив слово. Але мої пропозиції залишились без реалізації", - сказав Замана.

Він підкреслив, що мав жорстку розмову з Турчиновим.

"Сказав, що там наші люди, треба дати посил, що за них будемо боротися і не покинемо їх. І почув, що наші західні друзі пропонують не робити різких кроків, і тому ми на агресію відповідати не будемо, намагатимемося політичними кроками врегулювати цю ситуацію", - сказав Замана.

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