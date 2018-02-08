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Янукович хотів вилетіти в РФ з Донецька, затримувати його наказу не було - свідок

Четвер, 8 лютого 2018, 14:25
Янукович хотів вилетіти в РФ з Донецька, затримувати його наказу не було - свідок

Прикордонники мали інформацію, що Віктор Янукович 22 лютого 2014 року має намір вилетіти з Донецька до Росії, однак наказу затримувати його не було.

Про це розповів колишній перший заступника голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін під час допиту 8 лютого в Оболонському районному суді Києва, який слухає справу про держзраду Януковича.

Зокрема, на запитання адвокатів ек-президента, "чи були ви присутні 22 лютого разом із керівником Держприкордонслужби Миколою Литвиним під час наданням ним вказівки затримати діючого президента в Донецьку.", Шишолін відповів:

"Ніяких вказівок щодо затримання президента України, на той час чинного, ніхто не давав. Ми діяли в рамках чинного законодавства про прикордонний контроль".

"У Донецьк прибула група на відповідних літаках. Ми не знали, хто там знаходиться. І вони не зробили заявку на виліт, а нам стало відомо, що цей виліт буде здійснюватись на територію Російської Федерації без відповідних видів контролю. Тому наш прикордонний наряд прибув до цих літальних засобів і вимагав пройти відповідну процедуру прикордонно-митного контролю, як це передбачено законом", - пояснив генерал-полковник.

За словами Шишоліна, цей прикордонний наряд звітував йому, що на борту знаходиться президент України, який після заяв прикордонників про необхідність проходження контролю із охороною пересів в автомобіль і покинув пункт пропуску.

На запитання, які вказівки віддавав в.о. президента Олександр Турчинов Литвину щодо Януковича Шишолін зазначив таке: "Нам жодних вказівок не доходило".

Як повідомлялось, 18 січня під час допиту в суді співробітник Управління держохорони Віктор Різниченко розповів подробиці втечі екс-президента.

За його словами, в Донецьку Янукович із охоронцями завантажилися в літаки типу Falcon, однак не встигли вилетіти: представники державної прикордонної служби заявили, що виліт заборонено, бо не оформлені відповідні документи.

Тоді екс-президента пересадили в авто та перевезли до особняка в Донецьку.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсуд
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