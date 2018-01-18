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Колишній охоронець Януковича розповів подробиці його втечі

Четвер, 18 січня 2018, 12:00
Колишній охоронець Януковича розповів подробиці його втечі

Із Запорізької області в ніч на 23 лютого 2014 року екс-президента Віктора Януковича з охороною забрали 3 російських вертольоти Мі-8.

Про це 18 січня під час допиту в Оболонському районному суді Києва сказав співробітник Управління держохорони Віктор Різниченко, який розповів подробиці втечі екс-президента.

За словами співробітника УДО, 21 лютого 2014 року Янукович перебував в Адміністрації президента, в другій половині дня біля 17 години виїхав кортежем до Межигір'я, о 22 годині ввечері Янукович вилетів двома гелікоптерами з Межигіря в невідомому напрямку.

"Через кілька годин я отримав розпорядження їхати в Харків у складі передової групи. Зі мною також виїжджали ще кілька авто… Виїжджали групами, зустрілися на 110-му кілометрі траси Київ-Харків", – розповідає Різниченко.

"Ми прибули в Харків десь о 10 годині ранку 22 лютого, поїхали в резиденцію, де вже перебував Янукович. Знаю, що в цей день він дав інтерв'ю журналістам і мав відвідати з'їзд Партії регіонів. Але цей захід скасували, і після обіду Янукович кортежем виїхав в аеропорт Харкова", – зазначив співробітник УДО.

Звідти, за словами охоронця, двома гелікоптерами вилетіли в невідомому напрямку. За годину диспетчер "Украероруху" передав екіпажу вимогу Олександра Турчинова повернутися на аеродром у Харків, на що пілоти повідомили, що для цього не вистачить пального. Вертольоти сіли в Донецьку.

Там Янукович із охоронцями завантажилися в літаки типу Falcon, однак не встигли вилетіти: представники державної прикордонної служби заявили, що виліт заборонено, бо не оформлені відповідні документи.

Екс-президента пересадили в авто та перевезли до особняка в Донецьку, де Янукович провів зокрема зустріч із олігархом Рінатом Ахметовим.

Близько 22 години 22 лютого автомобілями Янукович із охороною виїхали в напрямку АР Крим.

За словами Різниченка, біля міста Бердянськ Запорізької області кортеж під'їхав до сільськогосподарського поля.

"Освітили фарами авто це поле і буквально відразу на нього сіли 3 гелікоптери Мі-8. На фюзеляжі – зображена червона зірка, невідомі пілоти були в спецспорядженні, без шевронів чи нашивок", – розповів охоронець.

"Думаю, що це були гелікоптери Російської Федерації", – додав він.

Різниченко розповів про перевантаження в літак, зупинку з технічних причин в Анапі Російської Федерації.

23 лютого з Анапи Януковича доставили в Ялту (Крим), де борт зустріли російські військові. Звідти екс-президента привезли на базу Чорноморського флоту РФ в Козачій Бухті.

Співробітник УДО каже, що там Янукович зробив охоронцям пропозицію: хто хоче, летіти з ним. Згоду дали більше 10 осіб. Сам Різниченко з кількома колегами відмовився і вранці наступного дня вирушив до Києва.

Охоронець зазначив, що востаннє бачив Януковича на плацу поблизу Севастополя близько 23 години 23 лютого.

Валентина Романенко, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичсудРосія
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