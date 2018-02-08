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Рада ввела кримінальну відповідальність за схиляння до самогубства

Четвер, 8 лютого 2018, 18:35
Рада ввела кримінальну відповідальність за схиляння до самогубства

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України", який передбачає введення кримінальної відповідальності за схиляння до самогубства.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідний закон підтримали 229 народних депутатів на пленарному засіданні.

"Крім доведення до самогубства шляхом приниження, шантажу і жорстокого поводження, кримінальна відповідальність буде поширюватися на доведення до суїциду шляхом системного примусу до дій, що суперечать волі людини, Кримінальна відповідальність тепер передбачена за спонукання до самогубства та інші дії, які сприяють вчиненню суїциду", - зазначають в агентстві.

Відповідні дії караються обмеженням або позбавленням волі до трьох років.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що внесення цих змін до ст. 120 Кримінального кодексу дозволить притягати до відповідальності осіб, які спонукають до суїциду через Інтернет, зокрема користувачів соцмереж.

Закон набуде чинності після підписання президентом України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радазаконодавство
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