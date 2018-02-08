Жебрівський звинуватив "Донецькоблгаз" у саботажі

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський звинувачує ПАТ "Донецькоблгаз" у саботажі подачі газу жителям Авдіївки і семи селищ Ясинуватського району.

Про це Жебрівський написав у Facebook.

"Жителі Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району опинилися у заручниках монополіста - ПАТ "Донецькоблгаз", який буквально саботує подачу газу людям по вже готовому газогону", - стверджує він.

Жебрівський заявив, що звернувся до генерального прокурора та глави СБУ, щоб вони дали правову оцінку діям керівництва і власників "Донецькоблгазу".

"На мою думку (як правника, колишнього слідчого), це - сприяння терористичним організаціям у формі саботажу", - вважає голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Водночас у "Донецькоблгаз" розповідають, що не саботують подачу газу.

В офіційній заяві відомство стверджує, що починаючи із середини січня 2018 року до нього надходили неодноразові звернення Авдіівської ВЦА та ВОЦА Донецької області з вимогою укласти договір на здійснення закачування природним газом та експлуатації газопроводу.

"ПАТ "Донецькоблгаз" неодноразово заявляло про свою готовність розпочати відповідні роботи лише у відповідності до чинного законодавства, зокрема Ліцензійних умов, які встановлюють імперативний обов’язок для Операторів ГРМ суворого дотримання положень Правил безпеки систем газопостачання", - йдеться у заяві.

У відомстві пояснюють, що пункт 4,6 Правил безпеки систем газопостачання містить перелік документів, які необхідні для підключення новозбудованого газопроводу до існуючої розподільної газової мережі.

Серед цих документів - зареєстрована декларація або виданий сертифікат, акт приймання газообладнання для проведення комплексного випробування (пусконалагоджувальних робіт) за формою додатка Ю (обов'язкового), виконавча документація.

"Жодного із зазначених документів нам надано не було. Цей факт позбавляє наше підприємство можливості підписати відповідні договори та розпочати роботи, які б надали можливість мешканцям м. Авдіївки і семи прилеглих сіл Ясинуватського району користуватися блакитним паливом та обігрівати свої домівки", - наголошують у ПАТ "Донецькоблгаз".

У відомстві запевняють, що готові виступити ініціатором відкритого підписання договорів на експлуатацію газопроводу та провести комплексне випробування за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ та під контролем громадських організацій, лише за умови дотримання чинного законодавства.

Як відомо, на початку червня 2017 року обстріли пошкодили магістральний газопровід, через що без газу залишились 20 тисяч жителів Авдіївки та населених пунктів Ясинуватського району.

Новий газопровід до Авдіївки будують в обхід окупованих територій.

В середині грудня 2017 року віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявляв, що Авдіївка може отримати новий газопровід до Нового року.

У січні 2018 року Жебрівський заявляв, що новий газопровід, який будують до Авдіївки в обхід окупованих територій, повністю готовий до випробувань.