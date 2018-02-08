Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жебрівський звинуватив "Донецькоблгаз" у саботажі

Четвер, 8 лютого 2018, 22:32

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський звинувачує ПАТ "Донецькоблгаз" у саботажі подачі газу жителям Авдіївки і семи селищ Ясинуватського району.

Про це Жебрівський написав у Facebook.

"Жителі Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району опинилися у заручниках монополіста - ПАТ "Донецькоблгаз", який буквально саботує подачу газу людям по вже готовому газогону", - стверджує він.

Жебрівський заявив, що звернувся до генерального прокурора та глави СБУ, щоб вони дали правову оцінку діям керівництва і власників "Донецькоблгазу".

"На мою думку (як правника, колишнього слідчого), це - сприяння терористичним організаціям у формі саботажу", - вважає голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Водночас у "Донецькоблгаз" розповідають, що не саботують подачу газу.

В офіційній заяві відомство стверджує, що починаючи із середини січня 2018 року до нього надходили неодноразові звернення Авдіівської ВЦА та ВОЦА Донецької області з вимогою укласти договір на здійснення закачування природним газом та експлуатації газопроводу.

"ПАТ "Донецькоблгаз" неодноразово заявляло про свою готовність розпочати відповідні роботи лише у відповідності до чинного законодавства, зокрема Ліцензійних умов, які встановлюють імперативний обов’язок для Операторів ГРМ суворого дотримання положень Правил безпеки систем газопостачання", - йдеться у заяві.

У відомстві пояснюють, що пункт 4,6 Правил безпеки систем газопостачання містить перелік документів, які необхідні для підключення новозбудованого газопроводу до існуючої розподільної газової мережі.

Серед цих документів - зареєстрована декларація або виданий сертифікат, акт приймання газообладнання для проведення комплексного випробування (пусконалагоджувальних робіт) за формою додатка Ю (обов'язкового), виконавча документація.

"Жодного із зазначених документів нам надано не було. Цей факт позбавляє наше підприємство можливості підписати відповідні договори та розпочати роботи, які б надали можливість мешканцям м. Авдіївки і семи прилеглих сіл Ясинуватського району користуватися блакитним паливом та обігрівати свої домівки", - наголошують у ПАТ "Донецькоблгаз".

У відомстві запевняють, що готові виступити ініціатором відкритого підписання договорів на експлуатацію газопроводу та провести комплексне випробування за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ та під контролем громадських організацій, лише за умови дотримання чинного законодавства.

Як відомо, на початку червня 2017 року обстріли пошкодили магістральний газопровід, через що без газу залишились 20 тисяч жителів Авдіївки та населених пунктів Ясинуватського району.

Новий газопровід до Авдіївки будують в обхід окупованих територій.

В середині грудня 2017 року віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявляв, що Авдіївка може отримати новий газопровід до Нового року.

У січні 2018 року Жебрівський заявляв, що новий газопровід, який будують до Авдіївки в обхід окупованих територій, повністю готовий до випробувань.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЖебрівськийгазДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Жебрівський
Жебрівський відмовився від посади аудитора НАБУ
Суд закрив справу про призначення Жебрівського аудитором НАБУ
Верховний суд пояснив, чому відхилив позов активістів до Порошенка
Останні новини
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
Усі новини...
Реклама: